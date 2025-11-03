嘉市打「左流右新」疫苗抽好禮 頭獎iPhone 17

嘉市衛生局長廖育瑋今天主持記者會，說明「打疫苗，抽好禮」活動開跑。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市鼓勵民眾踴躍接種公費流感及新冠疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」活動，10月1日至12月31日期間接種疫苗可獲得iPhone 17手機及超商禮券抽獎資格，今（3）日衛生局舉行記者會，鼓勵民眾「左流右新，健康安心」，還可獲得抽獎機會。

衛生局長廖育瑋說，設籍嘉義市市民於活動期間，在轄內醫療院所（含學校及社區接種站）接種公（自）費流感及新冠疫苗者，最多可獲得2次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機共5名，未獲頭獎的民眾可再抽1000元超商禮券共100名。

只要完成公（自）費流感疫苗接種者，可抽500元超商禮券共100名；抽獎日期訂於明年元月14日。

公費流感及新冠疫苗自11月1日起，開放第2階段對象接種，為50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象，嘉市衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，將於8日及15日開設2場免費社區接種站，皆免預約，隨到隨打。

這2場分別於8日上午9至12時在全聯民權店（民權路177號）、15日上午9至12時在全聯興業西店（興業西路245號），凡在此2場接種站完成接種任一疫苗的民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份（每人限領一份），請民眾把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件前往接種。

