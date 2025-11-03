自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉市打「左流右新」疫苗抽好禮 頭獎iPhone 17

2025/11/03 15:05

嘉市衛生局長廖育瑋今天主持記者會，說明「打疫苗，抽好禮」活動開跑。（記者丁偉杰攝）

嘉市衛生局長廖育瑋今天主持記者會，說明「打疫苗，抽好禮」活動開跑。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市鼓勵民眾踴躍接種公費流感及新冠疫苗，提升自身免疫保護力，推出「打疫苗，抽好禮」活動，10月1日至12月31日期間接種疫苗可獲得iPhone 17手機及超商禮券抽獎資格，今（3）日衛生局舉行記者會，鼓勵民眾「左流右新，健康安心」，還可獲得抽獎機會。

衛生局長廖育瑋說，設籍嘉義市市民於活動期間，在轄內醫療院所（含學校及社區接種站）接種公（自）費流感及新冠疫苗者，最多可獲得2次抽獎機會，頭獎為iPhone 17手機共5名，未獲頭獎的民眾可再抽1000元超商禮券共100名。

只要完成公（自）費流感疫苗接種者，可抽500元超商禮券共100名；抽獎日期訂於明年元月14日。

公費流感及新冠疫苗自11月1日起，開放第2階段對象接種，為50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象，嘉市衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，將於8日及15日開設2場免費社區接種站，皆免預約，隨到隨打。

這2場分別於8日上午9至12時在全聯民權店（民權路177號）、15日上午9至12時在全聯興業西店（興業西路245號），凡在此2場接種站完成接種任一疫苗的民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份（每人限領一份），請民眾把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件前往接種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中