健康 > 杏林動態

屏東基督教醫院建智能醫療大樓！盼2年募10億

2025/11/03 14:39

屏東基督教醫院興建智能醫療大樓，希望外界捐款支持。（記者林志怡攝）

屏東基督教醫院興建智能醫療大樓，希望外界捐款支持。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕屏東基督教醫院長期投入偏鄉服務、照顧弱勢族群，更是屏東重度級急救責任醫院，承接困難個案，但榮譽院長陳永興說，目前院區設備漸趨老舊，雖醫院已新建一棟「醫療智能大樓」，希望提供準醫學中心服務品質，但過程中需要的費用高達40億元，需要各界的幫助，未來2年希望先以募得10億元為目標。

陳永興指出，屏東基督教醫院在地服務長達70年，是屏東服務量最大的醫院，病況最危險、最困難的但都會送到屏基救治，可說是守護屏東鄉親最重要的醫院，但隨著服務時間一年一年過去，院區漸趨老舊、空間擁擠，再加上醫療環境改變，屏基有擴建、提升醫療品質的需要。

對於屏基的擴建規劃，陳永興說，目前屏基已經在屏東市區找一塊地、興建智能醫療大樓，預計可以提供近800床的量能，並達到準醫學中心的服務品質，將以成為屏東設備最好、院區最舒適的醫院為目標，但興建過程中需要約40億元。

陳永興坦言，作為教會醫院，沒有政府單位經費補助、沒有企業財團支持，加上健保制度下，醫院想有很多盈餘是很困難的事情，相關費用很大一部分需要靠銀行貸款處理，但即使如此，對於醫院來說還是非常困難，需要全台各地民眾的善心支持，最少希望2年內能先募到10億元減輕負擔。

長年在屏東基督教醫院服務的護理師曾瑞慧也說，屏基現有的大樓都已經使用了20、30年以上，設備越來越老舊，產生許多潛在風險，比如病床過於沉重、病房空間狹小，護理人員工作過程可能因此碰撞、受傷，今年颱風來襲時，更可能出現漏水、地板濕滑、牆壁潮濕的隱憂。

「上週不小心在醫院跌倒，明明是最熟悉的地方，但醫院太老舊了。」屏東基督教醫院執行場余廣亮提到，屏基興建新的智能醫療大樓，不是為了賺錢，而是希望提供屏東市民更好的醫療服務，屏東市民也有繳健保費，理應得到同樣水準的醫療服務，但過程中需要人力、財力投入，希望能夠得到各界的支持。

余廣亮說，屏基雖然不是很大的醫院，但早在長照觀念廣為人知前，就投入原鄉長照工作，醫療團更遠赴海外，在毒品氾濫的地方建立醫療系統與教育體系、去非洲友邦提供醫療服務，成為當地至今仍非常依賴的非政府組織，也希望未來能持續打造友善、安全、有愛的環境。

