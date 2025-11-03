自由電子報
健康 > 護眼顧齒

老年黃斑部病變有解了？ 芬蘭新雷射療法首度成功阻止惡化

2025/11/03 14:11

乾性老年性黃斑部病變是長者視力殺手之一，過去無藥可醫。芬蘭最新研究開發出熱雷射療法，首度成功阻止惡化，為患者帶來曙光；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

乾性老年性黃斑部病變是長者視力殺手之一，過去無藥可醫。芬蘭最新研究開發出熱雷射療法，首度成功阻止惡化，為患者帶來曙光；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕困擾全球數百萬老年人的「乾性老年性黃斑部病變」（dry AMD）長年來無藥可醫，但如今可能迎來新曙光。根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的科學家開發出一種新型的熱雷射療法，首度成功在動物實驗中阻止了該疾病的惡化，預計明年春天將展開人體臨床試驗，最快有望在3年內問世。

乾性AMD是老年性黃斑部病變最常見的類型，會導致中央視力逐漸喪失，影響閱讀、辨識人臉等日常能力。目前全球約有2000萬名40歲以上的美國人受此病影響，80歲以上長者更有近3分之1罹患此病。

研究主要作者、阿爾托大學教授科斯凱萊寧（Ari Koskelainen）解釋，隨著年齡增長，眼底細胞的功能與保護機制減弱，導致蛋白質錯誤折疊並堆積，形成稱為「隱結」（drusen）的脂肪蛋白沉積物，這也是乾性AMD的主要診斷標準。

此新療法透過近紅外光，將視網膜組織溫和地加熱幾度（控制在攝氏45度以下），並利用新開發的技術即時監測溫度以確保安全。科斯凱萊寧表示，這種熱能可以活化細胞內兩種天然的修復反應。首先是產生「熱休克蛋白」，修復受損的蛋白質；若修復失敗，則啟動「細胞自噬」（autophagy）機制，如同「清除廢物」一般，將已形成的蛋白質團塊分解清除。

明年展開人體試驗 最快3年後可望普及

科斯凱萊寧指出，此方法已在老鼠與豬的實驗中被證明有效，人體臨床試驗將於2026年春天在芬蘭啟動。第一階段試驗將確保其對人體的安全性。他樂觀預期此療法最快3年內就能進入醫院眼科診所，最終普及至地方診所。為加速此一進程，研究團隊已成立名為「Maculaser」的新創公司，專責將此發現商業化。該研究成果已發表於權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

