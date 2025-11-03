自由電子報
中醫藥

跑太多也會「膝」慘？ 中醫針灸助長跑者擺脫膝痛困擾

2025/11/03 14:10

「跑者膝」是長跑族群常見的運動傷害，嚴重會導致膝關節無法正常彎曲。（台南市立醫院提供）

「跑者膝」是長跑族群常見的運動傷害，嚴重會導致膝關節無法正常彎曲。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕43歲李先生是長跑愛好者，近來飽受右膝疼痛與足底麻木困擾，多次西醫治療後仍未改善。經台南市立醫院中醫師翁瑞陽以針灸治療後，症狀逐漸緩解，成功恢復運動能力。翁瑞陽指「跑者膝」是長跑族群常見的運動傷害，若能透過適當熱身、放鬆與多元訓練，可有效預防發生。

李先生從學生時期起即熱愛長跑，每1至2個月就參加1次全馬拉松或半馬賽事。近年他開始覺得右膝外側隱隱作痛，跑步後尤為明顯，甚會影響日常活動；近半年來更出現右腳底麻木情形，使他焦慮不安。西醫診斷為膝關節過度使用所致的「跑者膝」，建議冰敷與休息。之後雖有短暫改善，但每次長跑後，疼痛感覺愈加延長，甚至一度導致膝關節無法正常彎曲；足底麻木也未見改善。

翁瑞陽發現患者髂脛束及股四頭肌過度緊繃，導致膝部氣血不暢。治療上選取足三里、豐隆、解谿等足陽明胃經穴位，以及中瀆、陽陵泉、光明、丘墟等足少陽膽經穴，進行針灸調理。治療數次後，李先生膝部酸脹感明顯減輕，足底麻木感也顯著改善，逐漸恢復運動能力。

翁瑞陽表示，中醫認為長期進行單一活動會造成特定經絡過度使用，導致經絡失衡與氣血滯礙，針灸能透過疏通經絡、調和氣血，達到止痛與改善麻木的效果。

他並說，跑者膝是長跑運動中常見的問題，若想避免發生，除應重視運動前的熱身與運動後的放鬆，也建議從事多元訓練，例如核心穩定或下肢肌力訓練，以減少單一肌群的過度負荷；同時提醒若出現疼痛或麻木等不適，應及早就醫治療，以免症狀惡化、影響運動表現。

