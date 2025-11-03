健康網》三重男不滿分手砍前女友卻身亡 醫教10法從失戀中重生

楊聰才診所院長楊聰財指出，情傷是一場全人的療癒過程，唯有整合4大層面，才能從破碎走向重生；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新北三重一名蘇姓男子疑因分手懷恨，2日晚間持水果刀到前女友住處埋伏，伏擊並挾持前女友至頂樓，結果自己不慎墜樓身亡。楊聰才診所院長楊聰財指出，情傷是一場全人的療癒過程，唯有整合4大層面，才能從破碎走向重生。他建議，走出情傷的過程中要接受痛苦而非壓抑它、建立支持網絡、轉換環境勿再被刺激等10法，幫助自己從失戀的經驗中成長。

這起不幸事件讓民眾關切如何才能走出情傷。楊聰財表示，當愛情結束，人往往在生理、心理、環境與靈性上全盤崩解。悲傷會造成失眠、食慾不振、焦慮與自我懷疑，但這也是自我重建的起點。情傷是一場全人的療癒過程，唯有同時關照4大層面，才能從破碎走向重生。

●生理層面（Body）

愛情的破裂會直接影響大腦與身體。失戀會使腦中多巴胺與催產素下降，壓力荷爾蒙皮質醇上升，導致失眠、食慾不振、心悸與免疫力下降。身體的痛楚，是真實的。

●心理層面（Mind）

失戀後常伴隨否認、自責、憤怒、悲傷與空虛。心理學上稱此過程為「哀傷歷程」。若無法覺察與表達情緒，可能導致抑鬱或焦慮。心理治療如認知行為療法（CBT）與敘事治療（Narrative Therapy）有助於重構自我敘事，減少「自我責備」與「無價值感」。

●環境層面（Environment）

情傷往往讓人封閉社交圈，環境支持因此變得關鍵。一個安全、接納的社會支持系統，如朋友、家人或支持團體，能減輕孤獨感，促進復原力。改變生活場景（如旅行、運動、學習新技能）有助於打破舊有情境記憶的束縛。

●靈性層面（Spirit）

靈性不必侷限於宗教信仰，而是一種對生命意義的覺察。當愛逝去，人常問：「為什麼是我？」然而，靈性的成長讓人學會轉問：「這段經驗要教我什麼？」透過冥想、祈禱或書寫，人可以與內在更深層的自己重新連結，找到寬恕與釋放的力量。

關於失戀後的自我陪伴，楊聰財建議，走出情傷的10個關鍵步驟：

1.接受痛苦，而非壓抑它

悲傷是人性的一部分。允許自己哭泣、哀悼，正是療癒的開始。逃避只會延長痛苦。

2.穩定生理狀態

維持規律作息、健康飲食與適度運動。運動可刺激腦內啡分泌，提升情緒。睡眠是修復大腦與情感的根本。

3.認識「情傷腦」

了解失戀時腦部會出現「戒斷反應」，類似毒品上癮的戒斷過程。意識到這一點，有助於理解「為何如此難放下」。

4.替情緒命名

當你能說出「我很憤怒」、「我感到被背叛」、「我很孤單」時，情緒便被看見，而不再支配你。心理學稱此為「情緒標記效應（labeling effect）」。

5.建立支持網絡

不要獨自承受。與可信任的朋友、心理師或家人傾訴，能讓你重新感受到人際連結的安全感。

6.轉換環境刺激

當舊回憶湧現時，嘗試改變日常動線：換個上班路線、重新布置房間、旅行或學習新事物。外在變化會促進內在重構。

7.重新定義「愛」

失戀不等於失敗。愛是一種學習，一次與自我對話的機會。將焦點從「對方為何離開我」轉為「我能從中學到什麼」。

8.練習自我慈悲（Self-compassion）

不要責怪自己不夠好。試著像對待摯友般對待自己。用溫柔的語言與自己對話，練習說：「我正在努力，我值得被愛。」

9.靈性修復：寬恕與感恩

寬恕不是原諒對方的錯，而是釋放自己對過去的執著。感恩這段關係曾帶來的美好，讓愛的能量再次流動。

10.重建生命願景

將注意力放在未來。寫下新的人生計畫、設定新目標。愛情只是人生的一部分，而你仍有無數可能。

