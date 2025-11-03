非洲豬瘟引豬肉短缺 營養師提醒均衡攝取多元蛋白質

新北市立土城醫院營養師吳宜真提醒均衡攝取多元蛋白質，維持良好營養。（土城醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，引發民眾關注餐桌上的蛋白質來源，新北市立土城醫院營養治療科營養師吳宜真提醒，此時反而是重新檢視飲食習慣的好契機，營養攝取不應依賴單一食物，只要適度調整飲食結構、選擇多元蛋白質來源，不僅能維持身體所需營養，也能讓飲食更均衡、健康。

蛋白質是構成肌肉、器官、皮膚與免疫系統的重要營養素，依據國健署建議，蛋白質來源優先選擇順序為豆製品，魚肉、海鮮，蛋，家禽類的雞、鴨、鵝，家畜類的豬、牛、羊。吳宜真說，在豬肉供應減少的情況下，可依此原則調整飲食，從不同食材中補足蛋白質。

請繼續往下閱讀...

吳宜真指出，豆類與豆製品類，像黃豆、毛豆、黑豆、豆漿、豆腐、豆干等，富含植物性蛋白質與膳食纖維，脂肪含量低，適合體重控制及心血管疾病族群。

魚肉與海鮮類，像鮭魚、鯖魚、秋刀魚、蝦、貝類、小卷等，含有優質蛋白質與Omega-3脂肪酸，有助維持心血管健康並具抗發炎作用。

雞蛋是方便且完整的蛋白質來源，可與蔬菜搭配烹調，兼顧營養與美味。

家禽與家畜類，像雞胸肉、雞腿、鴨肉、鵝肉等，其中雞胸肉屬低脂高蛋白，是健身族群的理想選擇。牛、羊肉則富含鐵質與維生素B群，但脂肪比例較高，吳宜真建議控制份量並多搭配蔬菜。

吳宜真提醒，蛋白質應平均分配於3餐，有助吸收與代謝穩定，避免集中於單一餐次造成消化負擔，選擇替代食材時，也應依個人健康狀況調整，只要掌握多元攝取、均衡飲食原則，就能維持良好營養狀態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法