健康 > 心理精神

健康網》三重男不滿遭分手砍傷前女友 心理師：失戀後別做5事

2025/11/03 12:50

新北市三重驚傳感情糾紛，蘇姓男子不滿遭分手砍傷前女友，並不慎墜落身亡；圖為蘇嫌墜落處。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重驚傳感情糾紛，蘇姓男子不滿遭分手砍傷前女友，並不慎墜落身亡；圖為蘇嫌墜落處。（記者吳仁捷翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕新北市三重區驚傳蘇姓男子不久前因故分手懷恨在心，2日晚間持預藏水果刀，到前女友住處埋伏，見陳女姊妹返家，持刀從後伏擊，挾持前女友到頂樓，不慎墜落身亡。台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容提醒，失戀的人別做以下5件事，如保留對方的照片、沉浸過去的甜蜜回憶、不斷回想前任的好、馬上開始下一段戀情、找共同朋友打聽近況等，才能幫助自己走出情傷。

據了解，35歲蘇姓男子曾與23歲陳女交往，不久前因故分手，蘇嫌懷恨在心，疑不滿遭陳女分手，2日晚間持預藏水果刀，到陳女住處埋伏，見前女友及26歲胞姊出現，衝上前猛刺陳女胞姊，蘇嫌趁機挾持陳女到頂樓，警方趕抵與蘇嫌談判，期間蘇嫌情緒激動，持刀劃傷前女友，不久陳嫌作勢爬上女兒牆，警方告知「我們會後退」，但蘇嫌疑似一時激動、不慎墜落身亡。

關於失戀後的情緒照顧，余佳容曾在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發影片指出，分手後有5件事不要做，會幫助我們更快復原：

分手後5大地雷行為

●保有可以看見對方的管道：如社群媒體帳號、手機留存的照片等。

●沉浸在過去的甜蜜回憶：讓自己一直沉浸在分手前很甜蜜、很開心，幻想復合的感覺，或是產生不甘心的感覺，有不甘心的感覺，就會讓人難以從這段關係中走出來。

●回想前任對自己的好、特別之處：將前任對自己的好不停地跟身邊的人分享。

●馬上開始下一段戀情：以為快速進入下一段戀情會讓自己悲傷的情緒有所好轉、加速忘記不愉快；但如果沒有好好發洩、歷經悲傷的過程，其實會加強自己對現任與前任的補償、替代、想像、比較心理。

●找共同朋友打聽近況：如果一直有此行為，前任的蹤影就會一直停留在自己的生活中，較難放下。

悲傷5個階段：感受悲傷慢慢放下

針對悲傷歷程，余佳容列出心理學定義的5個階段：否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。值得注意的是，這5個階段不會按照順序，且大多時候是跳來跳去的，甚至同個階段停留好幾次，直到5階段都經歷過了才會好。

余佳容分享，若是她自己面對個案失戀，首先會先了解對方的故事，再來是陪著對方重新感受情緒，因為難過情緒壓抑太久，反撲的力量是不容小覷的。有時好好感受自己的悲傷，就會慢慢放下。

相關新聞請見

砍傷前女友與姊姊 三重男與警對峙突墜樓身亡釀1死2傷

