健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

微創電燒術助首例女童擺脫心律不整 重拾運動信心

2025/11/03 13:06

透過3D電生理定位系統，醫師能在立體模型中清楚辨識正常傳導路徑（黃點處）與副傳導路徑跟燒灼位置（紅點處），並以電氣燒灼術精準處理異常傳導點，恢復心律正常。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立安南醫院兒童心臟科最近成功完成首例兒童陣發性心室上性心搏過速心律不整的心臟電燒手術（RFA）。這名12歲女童從小因陣發性心搏過速問題長期服藥控制，但近期藥物控制不佳、頻繁發作，有危及性命的高度風險，經評估需做電氣燒灼術以處理心律不整問題。在完成手術後，追蹤病童狀況良好，心搏過速未復發、心律也恢復正常。

安南醫院兒童心臟科醫師吳承諭表示，這名女童從4歲起被診斷出 WPW症候群（沃爾夫-帕金森-懷特症候群），經常因心搏過速問題頻繁進出急診室。雖然初期以藥物控制，症狀一度改善，但近來仍頻繁發作，嚴重影響日常生活，經醫師專業評估，家屬決定接受電氣燒灼術。過去因心律不整的困擾，女童一直對體育活動卻步，手術後心律恢復正常，不僅不必再服藥，也讓她變得勇於嘗試各種運動。

吳承諭說明，陣發性心室上性心搏過速（PSVT）心律不整，是兒童常見的心臟問題之一，傳統多以藥物控制，但長期服藥可能對兒童造成身心負擔且無法根治。而微創的電燒手術則是透過心導管技術，將電極導管送至心臟、精準找出異常放電點，給予燒灼以恢復正常心律。目前健保針對兒童及青少年有給付3D立體定位費用，可以很直觀地看到異常放電點的亂跳波型出處，並精準地進行電燒。

然而，雲嘉南地區專精於兒童心臟電燒手術的醫師相當稀缺，導致許多兒童被轉介給成人心臟科醫師，但兒童心臟結構較小且特殊，成人心臟科醫師有時難以有效處理，使得不少家長必須帶著病童長途奔波中、北部就醫，耗費龐大時間與金錢，也增加孩子的痛苦。

專精於兒童心臟電燒手術的吳承諭最近加入安南醫院團隊，可協助台南地區病童。吳承諭提醒，因為心律不整可能造成暈厥、心臟功能下降甚至猝死，若孩子有心悸、胸悶、頭暈、呼吸不順或不明原因昏厥等症狀，應儘速尋求兒童心臟科醫師的專業評估。

