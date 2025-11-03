百歲翁跌倒致「急性硬腦膜下出血」 豐原醫院及時手術救回一命

百歲翁急性腦出血，幸豐原醫院緊急開顱獲救。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕百歲人瑞李姓老翁在家中不慎跌倒，出現意識改變、頭痛及肢體無力等症狀，家屬緊急送醫，經腦部電腦斷層檢查發現其為「急性硬腦膜下出血」，不僅左側顳頂葉大量出血，並造成顱內結構中線偏移，情況危急，經衛生福利部豐原醫院副院長張正一帶領醫療團隊立即施行「開顱減壓合併血腫清除術」，並同步置入顱內壓監測器，以便術後即時監控顱內壓變化，患者康復情況良好，已平安出院。

張正一表示，「急性硬腦膜下出血」是頭部外傷後血液積聚於硬腦膜與腦表面間，壓迫腦組織，常見症狀包括頭痛、意識改變、嘔吐與單側肢體無力。高齡長者、頭部外傷患者及抗凝血藥物使用者尤其要提高警覺，若未及時治療，恐造成永久神經損傷甚至危及生命，患者除年事已高外，並有高血壓與心房顫動等慢性病史，術前經神經外科、麻醉科及加護團隊多方評估，手術成功展現豐原醫院醫療團隊的專業。

豐原醫院麻醉科醫師陳鈞婷指出，高齡患者在手術前的麻醉評估與智慧精準麻醉應用上，必須特別謹慎，由於高齡者常伴隨器官功能退化、慢性疾病及對藥物的敏感性增加，術前需進行全面性的麻醉評估，除了基本理學檢查外，還包括肝腎功能測試，以及針對常見的高血壓、高血脂、糖尿病等慢性疾病進行評估，並依個別狀況安排心臟超音波或肺功能等進一步檢查。

由於高齡患者代謝速率減慢、器官功能衰退，對麻醉藥物的反應更為敏感，陳鈞婷說，在麻醉給藥方面需調整劑量並嚴密監控，在手術過程中，醫療團隊會持續監測生命徵象、體溫與心肺功能，以預防低體溫、心血管不穩及術後譫妄、認知功能障礙等併發症。

為提高手術安全與病患預後，豐原醫院推動「精準麻醉」系統，結合先進監測技術，如腦波儀與肌張力監測儀，協助麻醉醫師即時掌握病患的意識狀態、肌張力及止痛程度，精準調控麻醉深度，有效提升手術穩定性與安全性，減少副作用與術後併發症，並加速患者的恢復進程。

張正一提醒銀髮族跌倒後若出現持續頭痛、嘔吐、意識不清或手腳無力，應立即送醫，而平時應透過居家防跌措施、控制三高、規律服藥與追蹤檢查來預防風險，並鼓勵長者定期接受健康檢查。

