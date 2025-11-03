英國研究揭示 睡眠與精神深受季節影響

有研究發現，季節對人的睡眠、精神、肉體都有深遠影響。圖為冬季示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕季節變化不只會改變氣溫，也會影響人的情緒。英國愛丁堡大學懷斯（Cathy Wyse）博士與同事一起研究人在不同季節中的狀態後發現，季節對人的睡眠、精神、肉體都有深遠影響。

根據衛報（The Guardian）報導， 季節性情感障礙被認為是重度憂鬱症或躁鬱症的亞型，其特徵是具有可預測的季節性模式。症狀通常在秋季或冬季開始，並在春季緩解。除了典型憂鬱症狀外，患者通常還會延長睡眠時間、感到疲倦乏力、食慾增加等。

懷斯和研究團隊分析英國生物銀行4年來50萬人的睡眠數據，發現人們在冬季睡眠時間更長，失眠情況也更嚴重，睡眠品質不如夏季。

研究團隊也透過其他數據發現，躁鬱症發作通常在春季達到高峰，而憂鬱症往往在陰暗月份更為常見。懷斯指出，研究團隊懷疑雙相情感障礙患者可能對光線和季節變化非常敏感，它們會觸發患者的症狀。

即使沒有憂鬱症，許多人也會經歷輕微的季節性情緒低落，被稱為亞臨床憂鬱症或「冬季憂鬱症」。在英國估計有五分之一的人受到影響，但只有約2%的人會經歷完整憂鬱症狀。

研究還顯示，季節也會對身體產生影響。研究人員發現，白血球和脂肪組織中超過4000個蛋白質編碼基因的表達會隨季節波動，血液本身的細胞組成也會隨季節改變。

懷斯強調，對抗冬季精神低迷最有效的方法是光照，強光療法仍然是治療憂鬱症的黃金標準，但照射時間和劑量至關重要。懷斯補充，對無法每天進行光療的人來說，自然陽光是有效的替代方案。

另外美國阿米許（Amish）社區1項研究表明，由於該地區居民戶外活動時間更長，接觸陽光時間較長，他們的社交焦慮症發病率在白種人中屬於最低之列。相較之下，紐約的社交焦慮症發生率約為4.7%。

