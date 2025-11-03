自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不只防空污！醫曝「3大飲食品質指標」 降3成肺癌風險

2025/11/03 12:07

研究指出，吃對食物才是防癌重點，最好遠離炸物與反式脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，吃對食物才是防癌重點，最好遠離炸物與反式脂肪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物才是防癌重點。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，民眾原以為防癌，要靠戒菸、遠離空污，但最新研究顯示，餐桌上的選擇，也能改寫肺癌風險。他強調可以從碳水化合物、脂肪品質、蛋白質品質等3項指數，幫助身體修復DNA，守住抗發炎能力，一口食物的品質，竟能讓你的肺癌風險下降3成以上。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，多數民眾可能以為，預防肺癌就是戒菸、遠離二手煙，頂多再加上「多運動」。但科學家最近發現，餐桌上的選擇，可能比想像中更有力量。

美國《Frontiers in Nutrition》（2025）刊登一項大型追蹤研究，分析超過10 萬名55-74歲的成年人長達8.8年的飲食資料，研究團隊建立了新指標，研究者不只是數他們吃了多少卡路里、攝取多少碳水或脂肪，而是去看他們吃的「碳水化合物好不好」、「脂肪是不是健康的」、「蛋白質來自哪裡」，因此確立了3大營養素品質指數。

這個指數讓人重新認識飲食：「食物品質」才是防癌的關鍵字。飲食品質最高的一群人，比起飲食最差的人，罹患肺癌的機率降低35%，肺癌死亡率更少了 29%。

黃軒從研究中歸納高品質飲食的關鍵，提供給民眾參考：

●碳水化合物品質指數（CQI）

碳水要乾淨，全穀、糙米、燕麥纖維豐富，升糖慢又溫和。那些白麵包、甜飲料與糖霜甜甜圈，才是讓身體陷入炎症的「黑手」。建議要多吃全穀、高纖蔬果、低升糖食物；少吃精緻糖、白麵包、甜飲料。

●脂肪品質指數（FQI）

脂肪要聰明，橄欖油、魚油、堅果裡的脂肪酸能保護細胞，而炸物與反式脂肪，則在悄悄破壞它。好油代表：橄欖油、魚油、堅果油；遠離壞油：反式脂肪、炸物、奶油。

●蛋白質品質指數（PQI）

蛋白要多元，魚、豆類、白肉，是身體的建築師；而紅肉、加工肉，常是癌變的催化劑。白肉勝紅肉，魚、豆類、家禽最佳；香腸、培根等加工肉品越少越好。

黃軒總結，科學家發現，這樣的高品質飲食，不僅能防癌，還能讓免疫系統變得更有節奏感。少了慢性發炎，細胞之間的對話也更順暢。食物不是藥，但吃得對，卻能讓民眾遠離癌症。

