健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

肺炎穩居台北3大死因！ 衛生局呼籲長者施打肺炎鏈球菌疫苗

2025/11/03 10:55

 

內湖區健康服務中心主任何叔安表示，秋冬病毒活躍期來臨，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗等3種疫苗可同時分開不同部位接種，也可間隔任何時間接種。（記者蔡愷恆攝）

內湖區健康服務中心主任何叔安表示，秋冬病毒活躍期來臨，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗等3種疫苗可同時分開不同部位接種，也可間隔任何時間接種。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕秋意漸濃，進入呼吸道傳染病好發季節，長者為肺炎死亡的高危險族群，此外，肺炎也是台北市10大死因第三名。台北市衛生局呼籲，65歲以上民眾接種公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗以及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。另外，11月起，也開放第二階段50至64歲民眾接種新冠疫苗以及流感疫苗。

近年肺炎穩居台北市10大死因第三名，死亡人數從111年1387人、112年1667人，提高到113年的1815人。肺炎鏈球菌是引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可有效預防肺炎鏈球菌感染引起的肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率，然而，截至今年10月完整接種13價與23價疫苗者僅有34%。

衛生局表示，從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，建議先接種13價疫苗，間隔1年後，接續接種23價疫苗；完整接種13價及23價疫苗，可大幅降低傳染病對長輩健康的威脅。

衛生局呼籲65歲以上長者、55-64歲原住民及19-64歲高風險對象，攜帶健保卡以及相關證件，盡快至台北市合約醫療院所接種。此外，內湖區健康服務中心主任何叔安表示，秋冬病毒活躍期來臨，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗等3種疫苗可同時分開不同部位接種，也可間隔任何時間接種。

