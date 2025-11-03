公費流感及新冠疫苗第二階段 11月1日起開打

年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，統計至10/31臺東縣流感疫苗接種數約38,109人，新冠疫苗接種數9,758人。第二階段自11月1日起開放 50 歲以上無高風險慢性病成人接種疫苗，因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒民眾儘早前往合約院所接種。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。而近期將有東北季風報到，氣溫變化明顯，呼吸道病毒將更活躍。呼籲民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法