自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感及新冠疫苗第二階段 11月1日起開打

2025/11/03 10:53

年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打。（縣府提供）

年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕「左流右新 健康安心」114年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，統計至10/31臺東縣流感疫苗接種數約38,109人，新冠疫苗接種數9,758人。第二階段自11月1日起開放 50 歲以上無高風險慢性病成人接種疫苗，因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒民眾儘早前往合約院所接種。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。而近期將有東北季風報到，氣溫變化明顯，呼吸道病毒將更活躍。呼籲民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中