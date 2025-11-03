自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

75歲男排尿不順竟是攝護腺癌晚期 靠達文西根除手術去除病灶

2025/11/03 10:12

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩提醒，攝護腺癌愈早發現，治療選擇愈多。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩提醒，攝護腺癌愈早發現，治療選擇愈多。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕75歲李先生多年來有排尿不順困擾，攝護腺特異抗原（PSA）長期持續偏高，經台北慈濟醫院泌尿科確認為臨床第3期攝護腺癌，因腫瘤已突破攝護腺包膜，醫療團隊採用達文西機械手臂輔助攝護腺根除手術徹底切除病灶，術後配合放射治療，目前患者恢復良好並持續門診追蹤中。

攝護腺是男性生殖系統特有腺體，主要功能為分泌精液中的攝護腺液。台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩指出，攝護腺癌的主要危險因子包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變。早期症狀如頻尿、夜尿、血尿或排尿困難，常被誤認為攝護腺肥大或老化現象而延誤就醫。傳統檢查方式包含肛門指診、PSA血液檢測與隨機切片，但對病灶定位能力有限。依照國際指引，當PSA異常或臨床高度懷疑時，建議進行MRI檢查，並依影像特徵與分級決定是否進行融合導引切片，可顯著提升臨床顯著性攝護腺癌的檢出率與診斷準確度。

李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第3期攝護腺癌，紅色標記為病灶，綠色點狀標記為實際切片的紀錄位置。（台北慈濟醫院提供）

李先生經MRI與超音波融合導引切片確認為臨床第3期攝護腺癌，紅色標記為病灶，綠色點狀標記為實際切片的紀錄位置。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院指出，在治療選擇上，根據國際治療準則，根除性攝護腺切除術為非轉移之攝護腺癌的主要治療方式之一。達文西機械手臂輔助手術可於腹部建立多個1至2公分的小切口置入機械手臂，從膀胱頸下方精細分離組織，完整切除攝護腺、儲精囊及部分尿道，再將剩餘尿道與膀胱頸進行360度重建縫合。該手術可在高解析三維視野下精準操作，最大保留神經血管束以維持排尿控制與性功能。

國際臨床數據顯示，侷限期攝護腺癌的5年存活率可達99%，若轉移至遠端骨骼則降至約37%。鐘伯恩提醒，攝護腺癌愈早發現，治療選擇愈多，男性若有排尿相關症狀，應及早就診，避免諱疾忌醫。

