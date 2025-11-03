台中慈濟醫療團隊中西醫併治並攜手家屬 Ａ流腦炎女童奇蹟康復

台中慈濟醫院中醫師歐宗益為女童做腦部針灸。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名5歲女童罹患A型流感竟併發急性壞死性腦病（ANEC），就醫後生命徵象雖穩定，但意識不清，不會說話也無法進食，媽媽擔心女兒復健之路漫長，上網搜尋獲知台中慈濟醫院曾成功治療因腦炎昏迷成植物人的孩童，隨即將女童轉送台中慈濟醫院復健，經台中慈濟醫院中西醫療團隊與家屬共同努力4星期，女童奇蹟式康復出院。

女童媽媽表示，女兒在今年9月罹患A流，加護病房時出現身體右側無力、意識不清、不會說話也無法進食，擔憂女兒未來復健會很辛苦漫長，獲知台中慈濟醫院曾成功治療因腦炎昏迷成植物人的孩童，於是立即轉院，希望藉西醫復健與中醫療法幫助女兒早日康復。

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚為女童做經顱磁刺激。（慈濟提供）

台中慈濟醫院復健醫學部主任蔡森蔚表示，經醫學影像檢查，顯示女童腦部受損並不嚴重，因此啟動多項治療與復健方案，包括靜脈雷射改善微循環，提升紅血球攜氧能力，使受損組織獲得更多氧氣，加速修復，並實施高壓氧，評估後再實施經顱磁刺激治療，誘發腦部與肢體的傳導，幫助神經重新建立連結，同時搭配傳統物理與職能治療，透過肢體活動由外而內刺激，讓神經訊號回傳腦部，輔以營養補充，促進神經可塑性。

此外，中醫部也提供中醫針灸療法與中藥調理。中醫師歐宗益指出，初期以中醫通腑瀉濁為原則，排除體內廢物、穩定機能，接著進行醒腦開竅，透過針灸與雷射針灸刺激頭皮、頸椎及手部等相對穴位，活化腦部、疏通氣血；水煎藥則用以調理脾胃，促進消化與代謝；並指導家屬施做中醫捏脊及中藥泡腳，對恢復女童健康都有幫助。

復健期間，媽媽並全天候陪女兒講話、按摩、閱讀與練習站立運動，每天記錄並觀察反應。家屬努力與醫療團隊照護，使女童入院1周就能喊「媽媽！」復原速度像「跳躍式」進展，讓媽媽感動地說「只要有一絲可能幫助孩子，我都願意嘗試，相信奇蹟會出現」。

蔡森蔚表示，女童能在短時間內恢復行走、語言與理解力，臨床上相當罕見，早期介入、多專科整合治療，再加上家屬積極參與與良好的醫病關係，只要有信心與堅持，奇蹟真的會發生。

治療師陪著女童進行物理治療。（慈濟提供）

經台中慈濟醫院中西醫合療，5歲女童奇蹟康復出院。（慈濟提供）

