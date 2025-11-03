透視腸道菌》肝臟移植有敵人 毛螺旋菌有回春本領

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

肝臟移植最大的敵人之一，就是「缺血再灌流損傷」（IRI）─簡單說，就是肝臟在移植過程中會有個「斷血又通血」的過程，有可能會引起肝臟細胞受傷，尤其脂肪肝會更為嚴重。近年研究指出，腸道菌失衡會影響IRI的嚴重度，腸道菌的毛螺旋菌（Lachnospiraceae）家族在免疫與發炎調控中扮演重要角色，但它在移植肝IRI的作用仍不明確。

但2025年最新發表在《Gut Microbes》的期刊發現，這個腸道益菌Lachnospiraceae居然是大功臣！ 研究發現，肝硬化大鼠體內這種菌大幅減少，而補充後，不僅讓腸道更穩定、屏障不再滲漏，還能大幅減輕正常跟脂肪肝的IRI嚴重度，並降低嗜中性球與巨噬細胞浸潤及發炎細胞激素。更厲害的是，移植的肝臟用Lachnospiraceae治療後，發現它能產生「丙酮酸」（pyruvate），可以抑制一種造成細胞死亡的關鍵分子 Alox15，並減少由鐵離子累積引起的細胞死亡（ferroptosis），同時讓另一個基因 Foxo3 保持平衡，成功緩解肝臟的IRI的現象。

臨床樣本也印證了：那些腸道裡 Lachnospiraceae 比較多的肝硬化患者，移植後肝臟恢復得更好、損傷也更輕。這項研究揭示透過調控腸道Lachnospiraceae豐富度，有望降低肝臟移植缺血再灌流損傷，讓肝臟移植更順利、脂肪肝供肝也不再那麼脆弱─真的是從腸道出發，救回一顆肝！（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

