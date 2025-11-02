自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》包小柏AI女兒獻聲影 醫憂恐延長痛苦

2025/11/02 23:57

包小柏利用AI讓過世的女兒包容重現，不過，身心科醫師王紹丞認為，若分不出虛實，恐延長失去女兒的痛苦。（取自包小柏臉書）

包小柏利用AI讓過世的女兒包容重現，不過，身心科醫師王紹丞認為，若分不出虛實，恐延長失去女兒的痛苦。（取自包小柏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人包小柏利用AI再生技術研發，讓女兒包容的生命在數位世界中繼續。不過身心科醫師王紹丞認為，可能帶來治癒，也可能讓人走不出悲傷。

王紹丞說，使用AI技術讓逝者「再次出現」的案例越來越多，有人把家人的聲音、影像、舊照片轉成影片，希望彌補遺憾或完成未說出口的告別。對此，王紹丞表示，這現象本身沒有對錯，但必須小心使用，因為它有可能帶來安慰，也有可能反而延長痛苦。

人在面臨親人過世時，哀傷分成數個階段，包括震驚、否認、憤怒、思念、接受與重建生活。王紹丞表示，以往人們透過照片、祭祀或家庭陪伴來走過這段過程，但AI出現後，多了一種「可見、可聽、甚至能互動」的方式，對某些人確實有療癒效果。

比方，有些人來不及向逝去的家人告別，透過AI聽到那句「我愛你」，心裡會得到安慰，讓哀傷變得柔和。某些國外研究也指出，適度的象徵性陪伴，有助於家屬完成心理復原。

然而，王紹丞提醒，也有另一面要注意。有些失去親人的民眾，因為反覆觀看AI影像、或與虛擬聲音對話，內心產生「他還在」的錯覺，反而不願面對現實世界，出現失眠、封閉、退出社交、人際疏離等狀況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中