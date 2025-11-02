健康網》包小柏AI女兒獻聲影 醫憂恐延長痛苦

包小柏利用AI讓過世的女兒包容重現，不過，身心科醫師王紹丞認為，若分不出虛實，恐延長失去女兒的痛苦。（取自包小柏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人包小柏利用AI再生技術研發，讓女兒包容的生命在數位世界中繼續。不過身心科醫師王紹丞認為，可能帶來治癒，也可能讓人走不出悲傷。

王紹丞說，使用AI技術讓逝者「再次出現」的案例越來越多，有人把家人的聲音、影像、舊照片轉成影片，希望彌補遺憾或完成未說出口的告別。對此，王紹丞表示，這現象本身沒有對錯，但必須小心使用，因為它有可能帶來安慰，也有可能反而延長痛苦。

人在面臨親人過世時，哀傷分成數個階段，包括震驚、否認、憤怒、思念、接受與重建生活。王紹丞表示，以往人們透過照片、祭祀或家庭陪伴來走過這段過程，但AI出現後，多了一種「可見、可聽、甚至能互動」的方式，對某些人確實有療癒效果。

比方，有些人來不及向逝去的家人告別，透過AI聽到那句「我愛你」，心裡會得到安慰，讓哀傷變得柔和。某些國外研究也指出，適度的象徵性陪伴，有助於家屬完成心理復原。

然而，王紹丞提醒，也有另一面要注意。有些失去親人的民眾，因為反覆觀看AI影像、或與虛擬聲音對話，內心產生「他還在」的錯覺，反而不願面對現實世界，出現失眠、封閉、退出社交、人際疏離等狀況。

