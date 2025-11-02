自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》「護理師女神」扯出案外案 黃明志疑染毒 醫：吸毒會短命

2025/11/02 18:34

大馬歌手黃明志疑涉毒，「護理師女神」謝侑芯猝死又與他有關。衛福部指出，吸毒者平均壽命較一般人短10至15年。（取自黃明志臉書）

大馬歌手黃明志疑涉毒，「護理師女神」謝侑芯猝死又與他有關。衛福部指出，吸毒者平均壽命較一般人短10至15年。（取自黃明志臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「護理師女神」謝侑芯猝死案又扯出案外案，牽出馬來西亞歌手黃明志。尿液檢查初步發現有「4種毒品」反應，據外媒報導，安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚皆呈陽性反應，同時大馬警方也懷疑，死者謝侑芯生前曾吸毒，且疑與黃明志發生性行為。

衛福部衛教資料指出，研究顯示，吸毒者的平均壽命較一般人短少10至15年，約有25％的吸毒成癮者會在開始吸毒後10至20年內死亡。由於多數吸毒者是在20歲前後開始吸毒，也就是說，約1／4的吸毒者會在30至40歲間死於與吸毒相關的問題。

根據國家衛生研究院論壇衛教資料，常見的成癮性藥物大致可分為「鴉片類」與「非鴉片類」兩大類。其中，鴉片類藥物屬於中樞神經抑制劑，具有鎮靜、安眠及止痛的效果，藥用上能有效緩解身體疼痛。若依醫師指示與醫囑服用，其副作用與成癮性相對輕微；但多次使用後容易產生生理依賴，導致成癮。成癮者需不斷重複使用該類藥物，一旦停止，就會出現嚴重戒斷症狀（如：噁心、嘔吐、全身發抖或休克）。常見鴉片類藥物包括：速賜康、嗎啡、海洛因及可待因。

●愷他命（K他命）：
會引起血壓上升、心跳過速、意識模糊、幻覺、短暫失憶、嘔吐、痙攣。電腦斷層檢查顯示，愷他命濫用者常出現膀胱壁增厚與膀胱容量縮小現象，膀胱鏡檢查亦可見多處潰瘍及嚴重發炎反應。

●海洛因：
症狀包括精神恍惚、焦慮、呼吸抑制、嘔吐、搔癢。海洛因成癮性極高，一旦停止吸食，會出現戒斷症狀，如流鼻涕、出汗、嘔吐、腹瀉、抽搐等，甚至厭食、渴藥、發冷與不安。

●四氫大麻酚（THC）：
使用後會讓人產生幻覺，出現輕微醉意及時空扭曲的感受。四氫大麻酚具有成癮性，因此大麻及其衍生物在我國均屬第二級毒品及管制藥品。一旦四氫大麻酚（THC）含量超過10ppm（0.001％），即被視為第二級毒品。

