乾癬健保不友善？ 民團籲加速審核、放寬條件

〔中央社〕根據台灣乾癬協會最新調查，有過半病友認為健保給付和職場不友善。民團呼籲健保加速審核並放寬條件，落實不下車條款，符合條件即不需每半年申請審核，以醫療支持並減少污名。

台灣乾癬協會今天舉辦2025年世界乾癬日乾癬性疾病圓桌論壇，台灣乾癬協會發布2025年「乾癬、乾癬性關節炎病友職場大調查專題報告」，呈現病友在職場所面臨的挑戰，有過半病友認為目前健保給付制度不符合需求，主要原因包含給付限制、核准延遲等。

這次調查遍及全台，共回收486份有效問卷，男性占56.6%、女性占43.4%，年齡涵蓋18歲以下至65歲以上病友，居住地以雙北最多，新北市31.9%、台北市20.2%，教育程度上則以大學43.2%最多。

調查顯示，7成病友乾癬病程超過10年，乾癬性關節炎病程以1至5年為主；在健保給付制度影響上，治療有健保給付者約8成，雖然93.4%病友認為健保給付有助減輕經濟壓力，但仍有57.6%曾因申請條件導致延遲或中斷治療，對工作造成影響。

調查也發現，超過半數病友在職場上曾因症狀請假，14.8%經常感受到不公平對待，主因除外觀、搔癢與疼痛導致專注力下降外，職場理解與支持偏低，主管與同事對乾癬疾病認知不足也是因素；僅1成病友認為職場非常支持。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀呼籲，健保加速審核並放寬條件，落實2021年5月所通過的「不下車條款」，符合條件即不需每半年申請審核。另外，職場應建立疾病友善制度與教育、推動病友自助與倡議行動，減少污名與歧視，有醫療支持與職場包容，才能讓病友在健康與工作間取得平衡。

台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，乾癬是自體免疫疾病，與免疫功能失調有關，危險因子有基因、環境因子、抽菸藥物等行為。除皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，乾癬不只影響患者皮膚、工作，若中斷治療或忽視可能提高心肌梗塞風險。

黃毓惠提到，乾癬患者並非都得靠生物製劑治療，常態來說患者8到9成會使用藥膏、約1成使用生物製劑，重點是患者治療上要有耐心。雖然乾癬不會斷根，但透過持續治療是能調控的，同時搭配良好生活習慣、控制體重、健康飲食等，就會減少共病發生。

