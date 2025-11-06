健康網》9旬嬤挑戰硬舉 營養師提醒：老年更要開始練肌力！

營養師蘇哲永提醒，很多長者以為的「老了，不能練」，恰恰相反，因為老了，才更要「練」；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕87歲鄭陳金梅阿嬤，車禍後生活按下暫停鍵，手腳骨裂、關節沾黏、肌肉流失，甚至被診斷帕金森氏症，拐杖成了鄭陳金梅阿嬤的日常。3年後，90歲的她站上硬舉比賽舞台，握緊槓鈴，被她穩穩舉起45公斤。營養師蘇哲永提醒，很多長者以為的「老了，不能練」，恰恰相反，因為老了，才更要「練」。

很多長者心中可能有懷疑「可是，膝蓋不好怎麼練？」蘇哲永在臉書專頁「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」發文分享，科學證據告訴我們，安全的肌力訓練，是保護關節、減緩骨質流失的關鍵。一份2019年的統合分析指出，規律的阻力訓練，能讓停經後婦女的髖部骨密度，回升0.64%，腰椎骨密度，也能回升0.62%。

另一份2020年的研究也發現，經過12週的肌力訓練，膝關節炎長輩的疼痛指數，平均下降了43%。也就是說，科學證據很明確：肌力訓練，可減輕疼痛、改善功能。

蘇哲永提到，事實上，高齡醫學權威，陳亮恭醫師提醒：「失能，遠比生病更可怕。」肌肉到了80、90歲，都還能被喚醒。國立東華大學2020年的研究發現，經過12週的彈力帶訓練，社區高齡女性「30秒椅子坐站」的次數，大幅提升了33.7%。

他接著說，走路對心肺很好，但若目標是「長肌肉」，光走路可能就不太夠。《運動醫學》期刊上的一份統合分析指出：要有效提升「肌肉量」與「最大肌力」，「高強度」的「阻力訓練」，才是關鍵。走路是太「習慣」的動作，它能「維持」肌力，卻很難給予足夠的「刺激」，讓肌肉變得更強壯。

因此，WHO會建議，65歲以上的長者，每週應有≥2天的肌力訓練，和≥3天的平衡訓練，來預防跌倒。

蘇哲永總結，老，不代表只能等待退化。照顧的終點是幫助他們，找回身體的起點。只要開始「練」，就能逐步找回身體對肌肉使用的記憶點。

