健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不要刮身體某部位的毛 網紅醫師：易傳播性病

2025/11/06 21:51

醫生揭示了身體上絕對不應該剃毛的部位；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫生揭示了身體上絕對不應該剃毛的部位；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了美觀的原因，雖然經常刮臉、腋或腿毛，然而，醫生建議不要刮身體的某個部位的毛，它有可能帶來健康上的風險。

UNILAD》報導， 許多人平時會刮臉、腋下或腿毛，但有一個部位，醫師建議最好不要動。在影音平台YouTube上被稱為「麥克醫師」（Doctor Mike）的麥克．瓦夏夫斯基（Dr. Mike Varshavski），在影片中討論這個敏感話題，回答那些人們往往不好意思問醫生的問題。他在最新影片中提到，有一個身體部位千萬別刮，那就是「陰部」。

麥克醫師解釋說：「刮除陰部毛髮的問題在於，有研究顯示這麼做會增加性傳染病（STI）的感染率。」他補充指出，去除陰毛會造成「皮膚與皮膚之間的接觸面積變大，因此更容易傳播性病」。

他接著說，刮鬍子時可能會造成微小的撕裂，導致皮膚出現開口，使體液和血液滲入，從而造成另一種感染。在這樣的情況下，或許不剃陰毛也不是什麼壞主意。

陰毛其實有其生理上的功能。麥克醫師指出，陰毛屬於所謂的「終毛」（terminal hair），這是一種比一般體毛更粗、更厚的毛髮。當我們還是嬰兒時，身上長的是柔細的絨毛，隨著青春期到來，這些細毛會轉變成更粗、更捲的終毛。

陰毛具多項重要功能。它能捕捉由頂漿腺（apocrine glands）分泌的費洛蒙（pheromones），這些氣味在整個人類演化過程中，對吸引伴侶與選擇配偶都扮演了關鍵角色。

不只麥克醫師這麼說，其他醫學專家也指出，陰毛的存在自有其道理，貿然去除可能反而帶來問題。

皮膚科醫師凱蒂．柏里斯（Katy Burris）表示，陰毛的功能是保護與緩衝生殖器周圍敏感的皮膚。陰毛同時也與衛生有關，它能攔截污垢與細菌，防止它們進入陰道口。雖然許多人認為除毛會更乾淨，但事實上情況正好相反。

一般來說，如果某些東西自然存在於我們的身體上，通常都有其存在的理由，陰毛似乎也不例外。

