健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》開心過頭竟心肌麻痺？ 醫揭「快樂心症候群」

2025/11/04 09:18

專家表示，「太開心」也可能誘發心臟病發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人了解到，憤怒、悲傷、壓力會讓心臟受傷，然而，專家表示，「太開心」也可能誘發心臟病發作！

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，「太開心」可能也會誘發心臟病發作，這種罕見但真實存在的現象，叫做「快樂心症候群」，它其實是「心碎症候群」的變形。

他接著說，心碎症候群的正式學名為壓力性心肌病變，根據《New England Journal of Medicine》的報導，心碎症候群的年發生率約每百萬人5至30人，而85%患者是女性，尤其是停經後婦女。

發生的原因

黃軒引述研究說明，當人情緒過於強烈，不論是悲傷、恐懼、還是極度喜悅，身體都會分泌大量腎上腺素與壓力賀爾蒙。這股「情緒風暴」會讓心臟的左心室短暫麻痺、膨出，導致心臟收縮力下降，看起來就像心肌梗塞一樣。

研究指出，這類快樂觸發的病例其左心室「中段型 （mid-ventricular）」變化比例較高（35% vs 16%）與傳統「心碎症候群」相比，常見觸發事件包括：失去摯愛，這是典型「心碎症候群」；結婚、生孫、中了樂透，這是「開心症候群」；突然驚嚇，或重大消息。

症狀像心肌梗塞，胸痛、喘不過氣、心電圖異常、心肌酵素上升，但做心導管卻發現，冠狀動脈根本沒堵塞。

黃軒總結，好消息是，這類無論是開心或心碎的心臟麻痺，通常是暫時性的，大多數病人幾週內可完全恢復，但提醒我們，心不只是情感的象徵，更是容易被「情緒」影響的器官。

