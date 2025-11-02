自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

新北假日輕急症中心上路未見人潮 醫：可加強宣導

2025/11/02 16:58

今早8點至下午4點，怡和醫院UCC共4位病患看診。（記者黃政嘉攝）

今早8點至下午4點，怡和醫院UCC共4位病患看診。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部今（2）日起於六都試辦假日輕急症中心（UCC）計畫，新北市包括土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院都是首波試辦的地區醫院，2家醫院今看診數皆未見明顯看診人潮，2家醫院患者皆表達對假日輕急症服務效率感到滿意。

　市府衛生局指出，今早8點至下午4點，恩樺醫院共有5位病患看診：外科2名，內科3名；怡和醫院共有4位病患看診，外科1名，內科3名。

　恩樺醫院副院長吳淑芬表示，內科病人其中1位是1歲男童咳嗽，其他為腰痛、左眼痛，1位外科病人因摔車胸腔疼痛，4人從檢傷丶看診丶領藥到衛教，皆於1個小時內完成；看診的戴先生表示，昨下雨騎車下班時摔車，胸腔疼痛，看到新聞知道UCC開始上路，便從新莊區過來恩樺醫院看外科，覺得效率、服務都非常好。

恩樺醫院今午外科患者檢傷。（記者黃政嘉攝）

恩樺醫院今午外科患者檢傷。（記者黃政嘉攝）

　

怡和醫院指出，過去週日未開診，今未見明顯看診人潮，雖然陸續在宣導，但可能民眾還不知道或不習慣，民眾假日若臨時腹痛、發燒小病等狀況，來UCC看診就可以，不用擠大醫院。

　今至怡和醫院看內科的顏先生表示，因腿部過敏問題，經家人提醒UCC目前上路，因此查詢相關資訊後，從板橋區來怡和醫院看診；另1位手部骨折的陳小姐，因為友人騎車載送經過怡和醫院，發現醫院有看診就來看外科，沒有太多病患，覺得看診過程順暢、方便。

　新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市急診最壅塞的是雙和醫院，其次為土城醫院，急診量最多為亞東醫院，恩樺醫院UCC同時解決亞東、土城醫院的壅塞狀況，並由怡和醫院配合雙和醫院，新北市醫師、護士護理師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師等5大公會全力支援UCC。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中