新北假日輕急症中心上路未見人潮 醫：可加強宣導

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部今（2）日起於六都試辦假日輕急症中心（UCC）計畫，新北市包括土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院都是首波試辦的地區醫院，2家醫院今看診數皆未見明顯看診人潮，2家醫院患者皆表達對假日輕急症服務效率感到滿意。

市府衛生局指出，今早8點至下午4點，恩樺醫院共有5位病患看診：外科2名，內科3名；怡和醫院共有4位病患看診，外科1名，內科3名。

恩樺醫院副院長吳淑芬表示，內科病人其中1位是1歲男童咳嗽，其他為腰痛、左眼痛，1位外科病人因摔車胸腔疼痛，4人從檢傷丶看診丶領藥到衛教，皆於1個小時內完成；看診的戴先生表示，昨下雨騎車下班時摔車，胸腔疼痛，看到新聞知道UCC開始上路，便從新莊區過來恩樺醫院看外科，覺得效率、服務都非常好。

怡和醫院指出，過去週日未開診，今未見明顯看診人潮，雖然陸續在宣導，但可能民眾還不知道或不習慣，民眾假日若臨時腹痛、發燒小病等狀況，來UCC看診就可以，不用擠大醫院。

今至怡和醫院看內科的顏先生表示，因腿部過敏問題，經家人提醒UCC目前上路，因此查詢相關資訊後，從板橋區來怡和醫院看診；另1位手部骨折的陳小姐，因為友人騎車載送經過怡和醫院，發現醫院有看診就來看外科，沒有太多病患，覺得看診過程順暢、方便。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市急診最壅塞的是雙和醫院，其次為土城醫院，急診量最多為亞東醫院，恩樺醫院UCC同時解決亞東、土城醫院的壅塞狀況，並由怡和醫院配合雙和醫院，新北市醫師、護士護理師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師等5大公會全力支援UCC。

