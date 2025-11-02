健康網》「護理師女神」猝死、黃明志染毒？ 醫：從3數值可揪出高危險群

「護理師女神」謝侑芯猝死，振興醫院心臟血管內科表示，心血管疾病並不是「運氣不好」，而是長期的血管損傷慢慢累積的結果。（取自謝侑芯IG）



〔健康頻道／綜合報導〕「護理師女神」謝侑芯年僅31歲傳出猝死，今（2）日又傳出馬來西亞歌手黃明志曾在她的房內，近來傳聞她「嗑藥」與「伴遊」的揣測不少。根據韓國國家健保資料庫發現，若發病前血壓、血脂、血糖都沒控制好，心血管疾病本就容易上身。

根據韓國國家健保資料庫追蹤超過900萬名成人，發現：在首次發生心肌梗塞、心衰竭或中風時，超過99%的人至少有一項風險因子沒有控制理想。最常見的是血壓，其次是血脂與血糖。更令人震驚的是，在患有心血管病與糖尿病的族群中，同時把血壓、血脂、血糖三項都控制達標的，只有約5%。

很多人以為心肌梗塞、中風都是「突然發作」的疾病，但韓國最新研究發現，絕大多數心血管病患者在發病前早已有跡可循。心血管疾病並不是「運氣不好」，而是長期的血管損傷慢慢累積的結果。即使有在吃藥、定期追蹤，若沒有真正達標，仍可能在關鍵時刻「血管撐不住」。除了藥物治療，更要養成良好生活習慣─少鹽、少糖、規律運動、不抽菸。因此，預防的同時要兼顧： 血壓：維持在130/80 mmHg以下、 血脂：LDL <70 mg="" dl="" br="">HbA1c <7%。

