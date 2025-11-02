自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

羅東聖母醫守護弱勢70年 獲16座醫療奉獻獎肯定

2025/11/02 16:53

羅東聖母醫院院長馬漢光夫婦，獲總統賴清德（中）接見。（圖擷取自總統府臉書粉專）

羅東聖母醫院院長馬漢光夫婦，獲總統賴清德（中）接見。（圖擷取自總統府臉書粉專）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東聖母醫院成立70多年來，以「照顧最弱小兄弟」為使命，長期守護偏鄉弱勢民眾的健康，榮獲今年第35屆醫療奉獻獎團體獎，至今累計16個獎座，成為國內醫療奉獻獎獲獎最多的單一醫療機構。

來自義大利的天主教靈醫會會士與修女，1952年輾轉來台，在宜蘭創辦羅東聖母醫院，展開行醫濟世之旅，早年不收窮人醫藥費，救回不少人性命，事蹟為各界津津樂道。

羅東聖母醫院今天（2日）指出，羅東聖母醫院以長期的愛心奉獻與卓越醫療貢獻，榮獲第35屆醫療奉獻獎團體獎肯定，院長馬漢光10月31日獲總統賴清德接見，昨天又參加表揚典禮，從衛福部長石崇良手中接過獎項，守護偏鄉弱勢的溫馨事蹟再度被看見。

「哪裡有需要就往哪裡去」！院方表示，羅東聖母醫院服務地點遍及整個蘭陽平原，在縣境之北成立大溪聖母診所，縣境之南有澳花醫療復健站，服務觸角並延伸到大同及南澳鄉偏遠原住民部落，SARS及新冠疫情期間，醫療服務也從未中斷。

馬漢光表示，羅東聖母醫院延續天主教靈醫會的大愛精神，即使經營虧本也要持續送暖。根據統計，在羅東聖母醫院服務的天主教靈醫會修士何義士，1991年榮獲第1屆醫療奉獻獎後，羅東聖母醫院已累計有16個獎項。

