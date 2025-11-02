健康網》餵母乳也能拚「試管」？ 醫建議停乳1月再啟程

研究顯示，哺乳不影響試管成功率，關鍵在荷爾蒙回穩；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少媽媽生下第一胎後，為了盡快拚第二胎，想要在哺乳期間就啟動試管嬰兒療程。然而卻也擔心哺乳是否會影響排卵、胚胎著床甚至成功率？是否必須先停哺餵母乳？宜蘊醫療生殖研究主任李日升指出，這是近年門診最常被詢問的問題之一，研究顯示，哺乳不影響成功率，關鍵在荷爾蒙回穩，建議暫停哺乳約1個月（約1個生理週期）再接受試管療程。

李日升表示，隨著高齡生育比例上升，許多女性不想錯過生育黃金期，即使仍在哺乳，也希望盡快安排療程。不過，哺乳期的荷爾蒙環境與一般狀態不同，是醫師評估能否啟動試管的關鍵因素。

請繼續往下閱讀...

過去曾認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究顯示，哺乳與停乳族群的懷孕率、流產率及活產率並無顯著差異。李日升指出，哺乳本身並不會造成胚胎無法著床，重點在於體內荷爾蒙是否恢復穩定。

綜合研究與實務經驗，宜蘊醫療生殖研究主任李日升建議，若媽媽正在哺乳，且計畫進行試管嬰兒療程，可先暫停哺乳約一個月，讓荷爾蒙水平回穩、週期恢復規律後再進行。（宜蘊醫療提供）

泌乳激素過高 恐抑制排卵或增流產風險

他進一步說明，哺乳期間泌乳激素（Prolactin）會自然升高，若濃度過高，可能抑制排卵或延後月經恢復，甚至增加流產風險，建議有計畫進行試管療程的媽媽，可暫停哺乳約1個月（約1個生理週期），讓荷爾蒙水平回穩、週期規律，有助提升著床率，也讓醫師調整用藥更精準。

宜蘊醫療生殖研究主任李日升表示，國際研究顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。（宜蘊醫療提供）

排卵針對寶寶寶影響微乎其微 仍不建議邊餵邊打

對於媽媽最擔心的排卵針會不會經乳汁影響寶寶？李日升說，藥物經代謝後進入乳汁的濃度極低，不至於影響嬰兒，但臨床仍不建議哺乳期間使用排卵針或排卵藥，以避免干擾母乳製造與哺餵安全。

醫籲尊重身體節奏 別為時間壓力太焦慮

李日升提醒，確實有部分媽媽在哺乳期間順利懷上第2胎，但並非人人適用。試管療程重視「時機與狀態的平衡」，媽媽應與醫師討論卵巢功能、泌乳激素與生活壓力等條件，再決定最佳時機。只要在醫師監測下、確認身體條件許可，未必一定要急著停餵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法