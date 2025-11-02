自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》傳黃明志做CPR無效 「護理師女神」猝死 醫教戰預防口訣

2025/11/02 16:03

謝侑芯31歲因心臟病猝逝。振興醫院心臟血管內科表示，部分的動脈粥狀硬化性心血管疾病是可預防的。（取自謝侑芯IG）

謝侑芯31歲因心臟病猝逝。振興醫院心臟血管內科表示，部分的動脈粥狀硬化性心血管疾病是可預防的。（取自謝侑芯IG）

〔健康頻道／綜合報導〕「護理師女神」、網紅31歲的謝侑芯傳來猝死消息，根據外媒報導，浴缸內失去意識，身體僅覆蓋白色浴巾，當時馬來西亞歌手黃明志亦在場，亦當場做了心肺復甦術（CPR），但他之示，對方已出現呼吸困難，最終搶救無效。

不過，對於謝侑芯的死因外傳有許多版本，甚至指稱黃明志身上被搜出疑似毒品的9粒藍色藥丸而當場被逮捕。事後，黃明志面對指控全盤否認，並透過社群發文表示：「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常的dulan（賭爛）；根據馬來西亞醫院報告指出，死因為心臟病發。」

根據振興醫院心臟血管內科專頁「CHGH CV－振興醫院心臟血管內科」指出，心血管疾病不是「老人病」，連年輕人也可能毫無預兆地因心臟問題猝死。

振興醫院說，大部分的動脈粥狀硬化性心血管疾病（ASCVD）是可預防的，呼籲要記的預防口訣：「ABC2D2EFG-I’M2 ACE」可以救自己一命，若出現「累、喘、腫、胸悶、心悸」等症狀，請不要自行忍耐，盡早找心臟科醫師檢查。

A減重、B控血壓、C控血脂/戒菸、D控血糖/飲食、E運動、F避免衰弱、G控尿酸、I控發炎、M代謝症候群/脂肪肝。A空污環境、C慢性腎臟病、E睡好沒壓力。

