健康網》過量糖與酒精害掉髮！ 專家建議茂密髮量「3要素」

〔健康頻道／綜合報導〕掉髮與飲食習慣有關嗎？食農專家韋恩引述研究指出，科學家整合17篇經過同行評審的研究，納入超過6萬名參與者，結果發現，攝取太多含糖飲料，每週超過3500毫升的人，掉髮風險顯著增加，尤其是男性族群。同時，酒精攝取與掉髮、頭髮提前去色明顯相關。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，近年來，科學家開始更深入地探索飲食與頭髮之間的關聯。最新發表於《Nutrition and Health》（營養與健康）期刊的一項系統性回顧整合17篇經過同行評審的研究，共納入超過 61,000 名參與者的資料，試圖揭開飲食與脫髮（禿頭）間的營養密碼。

研究團隊發現，攝取太多含糖飲料，每週超過3500毫升的人，掉髮風險顯著增加，尤其是男性族群。同時，多項研究顯示酒精攝取與掉髮、頭髮提前去色明顯相關。

雖然目前尚未確立直接因果關係，但是有學者推測，過量飲酒可能會阻礙維生素與礦物質的吸收（如鋅、鐵與維他命B群），也會干擾睡眠與肝臟代謝，進而間接影響毛囊健康，酒精也會引發慢性發炎，這些影響都會在長時間中反映在頭髮上。

研究顯示，維他命D的血中濃度與脫髮嚴重程度呈顯著負相關。也就是說，維他命D越低，掉髮越多。此外，鐵也是，因為維他命D與鐵的缺乏都可能干擾毛囊的生長週期，使頭髮提早進入休止期。所以整體證據仍強烈支持「營養狀態不佳，會影響髮質與密度」。

除了避免糖與酒精外，早期臨床試驗也發現，蛋白質不足會讓頭髮變細、失去色澤。其他研究進一步指出，攝取十字花科蔬菜，如花椰菜、青花菜與大豆製品的人，脫髮情況較少。這些食物富含植物雌激素與抗氧化物，有助於維持毛囊代謝與荷爾蒙平衡。

韋恩表示，從這份科學證據清楚顯示，想要保持茂盛的髮絲，飲食營養上要做到3要素：

1.維持足夠的維他命D與鐵攝取

2.避免過量糖與酒精

3.確保蛋白質充足，同時搭配植物性飲食

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

