自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》行動電源又起火差點火燒船 當心氣體有毒

2025/11/02 15:47

南海之星交通船日前傳出行動電源爆炸，乘客立刻拋棄電源，消防局還是提醒，小心不要吸入過多氣體，以免有中毒之虞。（澎湖車管處提供）

南海之星交通船日前傳出行動電源爆炸，乘客立刻拋棄電源，消防局還是提醒，小心不要吸入過多氣體，以免有中毒之虞。（澎湖車管處提供）

〔健康頻道／綜合報導〕往返於澎湖望安、七美的「南海之星」客艙內日前有旅客使用行動電源，幫手機充電，卻突然爆炸，他一時情急把行動電源丟到走道上，幸好船員立即以滅火器滅火，未造成災難。國家環境毒物研究中心指出，鋰電池爆炸後會產生有毒氣體，對人體是有害的。

交通部航港局表示，行動電源不得托運或放置於行李箱，並呼籲搭乘旅客應確保使用檢驗合格的行動電源。

根據旭立科技衛教資料指出，鋰電池燃燒會釋放多種有毒氣體：

●氟化氫 （HF）
氟化氫是鋰電池燃燒時產生的最主要有毒氣體之一。它具有強烈的刺激性和腐蝕性，可對呼吸道造成嚴重傷害，輕則引發氣喘，重則導致肺衰竭。

●一氧化碳 （CO）
一氧化碳是另一種常見的有毒氣體，會影響血液攜氧能力。

●氰化氫 （HCN）
部分研究檢測到鋰電池燃燒時會釋放氰化氫，這是一種劇毒氣體。

●磷酰氟 （POF3）
磷酰氟是一種極具毒性的氣體，在某些鋰電池燃燒測試中被檢測到。

●其他有毒氣體
此外還可能產生二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）等有毒氣體。

●可燃性氣體
除了有毒氣體外，鋰電池燃燒還會釋放氫氣、甲烷等易燃氣體，增加火災和爆炸風險。

因此，根據台北市消防局衛教資料表示，鋰電池起火後，產生大量熱、煙、有毒氣體，甚至產生爆炸，另外鋰電池因其熱失控特性，難以撲滅，且有重新燃燒的可能性。

消防局指出，鋰電池起火首先要判斷，到底是哪種鋰電池，這裡所說的是可以充電使用的鋰離子電池（Lithium Ion Cell），針對這種類型的火災，水是一個良好的滅火媒介。至於「不可充電」的鋰金屬電池（Lithium Cell），那起火後就屬D類金屬火災，需使用金屬火災滅火器來滅火。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中