健康網》行動電源又起火差點火燒船 當心氣體有毒

〔健康頻道／綜合報導〕往返於澎湖望安、七美的「南海之星」客艙內日前有旅客使用行動電源，幫手機充電，卻突然爆炸，他一時情急把行動電源丟到走道上，幸好船員立即以滅火器滅火，未造成災難。國家環境毒物研究中心指出，鋰電池爆炸後會產生有毒氣體，對人體是有害的。

交通部航港局表示，行動電源不得托運或放置於行李箱，並呼籲搭乘旅客應確保使用檢驗合格的行動電源。

根據旭立科技衛教資料指出，鋰電池燃燒會釋放多種有毒氣體：

●氟化氫 （HF）

氟化氫是鋰電池燃燒時產生的最主要有毒氣體之一。它具有強烈的刺激性和腐蝕性，可對呼吸道造成嚴重傷害，輕則引發氣喘，重則導致肺衰竭。

●一氧化碳 （CO）

一氧化碳是另一種常見的有毒氣體，會影響血液攜氧能力。

●氰化氫 （HCN）

部分研究檢測到鋰電池燃燒時會釋放氰化氫，這是一種劇毒氣體。

●磷酰氟 （POF3）

磷酰氟是一種極具毒性的氣體，在某些鋰電池燃燒測試中被檢測到。

●其他有毒氣體

此外還可能產生二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）等有毒氣體。

●可燃性氣體

除了有毒氣體外，鋰電池燃燒還會釋放氫氣、甲烷等易燃氣體，增加火災和爆炸風險。

因此，根據台北市消防局衛教資料表示，鋰電池起火後，產生大量熱、煙、有毒氣體，甚至產生爆炸，另外鋰電池因其熱失控特性，難以撲滅，且有重新燃燒的可能性。

消防局指出，鋰電池起火首先要判斷，到底是哪種鋰電池，這裡所說的是可以充電使用的鋰離子電池（Lithium Ion Cell），針對這種類型的火災，水是一個良好的滅火媒介。至於「不可充電」的鋰金屬電池（Lithium Cell），那起火後就屬D類金屬火災，需使用金屬火災滅火器來滅火。

