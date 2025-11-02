自由電子報
健康 > 杏林動態

台南永川醫院啟動假日輕急症中心 小病不用擠大醫院

2025/11/02 15:26

台南唯一UCC據點「永川醫院」湧入看診民眾。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕衛福部啟動假日輕急症中心（UCC）試辦計畫，解決急診壅塞問題，盼藉分流機制讓急診資源回歸重症照護。台南唯一UCC據點「永川醫院」今（2）日湧入看診民眾。

永川醫院一早就有人來掛號看診，多數是中高齡長者，症狀有急性發燒、腹痛、嘔吐、頭暈、傷口縫合，還有忍著不舒服上班直到假日才撥出時間就診的患者；院內有不少是休假特地前來支援的同仁，耳鼻喉科、家醫科、感染科醫師都來坐鎮。

民眾為暈眩症前往永川醫院假日輕急症中心看診。（記者王姝琇攝）

民眾為暈眩症前往永川醫院假日輕急症中心看診。（記者王姝琇攝）

陳姓女患者說，因突來的暈眩感來就診。以前覺得只是暈眩，假日就到大醫院排急診，想想就累，也許就忽略了身體警訊。吳姓患者提到，工作時劃傷手指需縫合，但傷口不大，若是要到大醫院排急診勢必要等很久，知道永川假日有門診服務就來了。

永川醫院為紓解鄰近的台南醫院、新樓醫院、成大醫院及永康奇美醫院急診壓力，於假日提供內（兒）科、外（骨）科、耳鼻喉科等醫療團隊服務。院長蘇祐達表示，原於週日上午及國定假日白天皆有設門診，因應假日輕症中心的推動，延長時間及增加科別，加上各單位支援及協助，於上個月開始整頓院內軟、硬體環境，讓社區民眾假日就醫更方便，也讓大醫院急診能更順暢。

醫院表示，假日輕急症中心只收部分負擔150元，遠比醫學中心急診（成大醫院、奇美醫院）的750元、區域醫院急診（台南醫院、新樓醫院）的400元便宜許多，且不用在急診久候，輕症能快速就醫、省時又方便，呼籲有需要的民眾可多加利用。

