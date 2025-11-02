自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

加強社區看診 新北假日輕急症中心首日上路

2025/11/02 15:21

〔記者黃政嘉／新北報導〕為紓解假日急診壅塞、鼓勵輕重症分流，衛生福利部今（2）日起於六都試辦假日輕急症中心（UCC）計畫，衛福部長石崇良今午到新北市土城區恩樺醫院視察首日上路情形，截至下午1點多，有4患者案例。石崇良說醫療現在慢慢走向社區化，希望在高齡化社會，讓長者就醫更方便，未來UCC可作為韌性醫療的強力後盾。

　石崇良表示，恩樺醫院能分攤土城醫院跟亞東醫院2家醫院的急診量，輕症患者不需要動不動就到大醫院等很久，從過去資料顯示，急診5級檢傷分類中，3級患者佔7成，4、5級都是1成多，合起來8成的病人狀況都沒這麼危及生命，在社區就能獲得妥善處理。

　石崇良說，UCC計畫1個是鎖定公家機關、衛生所，把週六的空間開出來，讓社區基層人力可以支援，提供民眾假日的輕急症處理，第2個選擇就是社區醫院，感謝台灣社區醫院協會理事長朱益宏的協助，他為了社區醫院的長期永續發展，提出很多政策建議。

　石崇良說，未來若再有疫情發生，地區醫院的UCC 就是很重要的據點，立刻就可以延長開放，畢竟空間還是比基層診所大，還有設備資源可充分利用，藉由開設UCC，未來可作為韌性醫療的強力後盾。

　媒體提問，台北市立聯合醫院今天上午發生小孩就診，護理師卻告知沒有小兒科醫師，是否是人力的關係？石崇良回應，UCC本來設計要求是能看內科或兒科，以及外科或骨科，但很多醫院反映剛開始上路，可能沒這麼多病人可供配置。因此討論結果是，一定要有能看兒科的能力，但可由內科或兒科的專科醫師來看診；而骨外科也是這樣，可以只要1位醫師，但要能處理骨外科案例，當病人真的很多時，會再加開診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中