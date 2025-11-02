加強社區看診 新北假日輕急症中心首日上路

〔記者黃政嘉／新北報導〕為紓解假日急診壅塞、鼓勵輕重症分流，衛生福利部今（2）日起於六都試辦假日輕急症中心（UCC）計畫，衛福部長石崇良今午到新北市土城區恩樺醫院視察首日上路情形，截至下午1點多，有4患者案例。石崇良說醫療現在慢慢走向社區化，希望在高齡化社會，讓長者就醫更方便，未來UCC可作為韌性醫療的強力後盾。

石崇良表示，恩樺醫院能分攤土城醫院跟亞東醫院2家醫院的急診量，輕症患者不需要動不動就到大醫院等很久，從過去資料顯示，急診5級檢傷分類中，3級患者佔7成，4、5級都是1成多，合起來8成的病人狀況都沒這麼危及生命，在社區就能獲得妥善處理。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，UCC計畫1個是鎖定公家機關、衛生所，把週六的空間開出來，讓社區基層人力可以支援，提供民眾假日的輕急症處理，第2個選擇就是社區醫院，感謝台灣社區醫院協會理事長朱益宏的協助，他為了社區醫院的長期永續發展，提出很多政策建議。

石崇良說，未來若再有疫情發生，地區醫院的UCC 就是很重要的據點，立刻就可以延長開放，畢竟空間還是比基層診所大，還有設備資源可充分利用，藉由開設UCC，未來可作為韌性醫療的強力後盾。

媒體提問，台北市立聯合醫院今天上午發生小孩就診，護理師卻告知沒有小兒科醫師，是否是人力的關係？石崇良回應，UCC本來設計要求是能看內科或兒科，以及外科或骨科，但很多醫院反映剛開始上路，可能沒這麼多病人可供配置。因此討論結果是，一定要有能看兒科的能力，但可由內科或兒科的專科醫師來看診；而骨外科也是這樣，可以只要1位醫師，但要能處理骨外科案例，當病人真的很多時，會再加開診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法