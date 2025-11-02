自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》工人洗溫泉蓄水池硫化氫超標命危 醫：提防臭蛋味

2025/11/02 14:15

兩名工人清洗溫泉蓄水池，卻因硫化氫超標命危，消防員到場救援，架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

兩名工人清洗溫泉蓄水池，卻因硫化氫超標命危，消防員到場救援，架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市北投區某溫泉業者今天早上找來2名工人清潔溫泉蓄水池，室內硫化氫數值超標，2人失去意識，已失去呼吸心跳，送台北榮民總醫院急救。根據台北榮總護理部衛教資料指出，硫化氫為無色有毒氣體，有特殊令人不悦的臭蛋味，常見症狀有頭痛、噁心、嘔吐、胸痛、頭暈等，持續暴露一段時間可能造成嗅覺疲乏而不自知，進而造成嚴重中毒，甚至死亡。

台北市消防局在今天早上10時49分接獲報案，報案人聲稱北投某溫泉飯店蓄水池，有2名清潔工人昏倒。救護人員趕到現場時，一名男工人與一名女工人已失去呼吸心跳，這起事件疑因通風不良，室內硫化氫數值超標造成。

根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，硫化氫為無色、易燃、有毒氣體，有特殊令人不悦的臭蛋味，工作及日常生活中可能暴露於硫化氫地點包含：下水道、硫磺泉溫泉區、處理腐敗的魚肉禽蛋，煉油廠、礦業、汙水處理廠等，主要的吸收途徑為呼吸道吸收，持續暴露一段時間可能造成嗅覺疲乏而自己不知道，進而造成嚴重中毒，甚至死亡。

硫化氫中毒有哪些症狀?

硫化氫氣體主要經呼吸道吸人，對黏膜造成局部刺激，常見症狀有頭痛、噁心、嘔吐、胸痛、呼吸喘、虛弱、頭暈、走路不平衡、角膜結膜炎、角膜潰瘍等。對身體器官造成症狀狀如下：

1.心血管系統：血壓不穩可能會有低血壓、高血壓、心肌梗塞、心肌壞死，甚至在高濃度的暴露中可能造成心跳停止。

2.神經系統：頭暈、頭痛、疲勞、噁心和嘔吐等症狀，嚴重會出現不自主抽動、癲癇等情形；急性硫化氫中毒可能造成永久性神經系統後遺症，包含健忘、認知障礙、神經衰弱、平衡障礙或更嚴重的腦幹損傷等，又以記憶和運動功能受損較常見。

3.呼吸系統：在高濃度硫化氫暴露下，可能會直接造成呼吸停止。

發現有疑似中毒事件，應迅速將中毒者搬離污染區域，移到空氣新鮮處，立即給予氧氣，保持安靜及保暖。同時呼叫救援通知119，以便儘快且即時準備解毒劑，安排轉送毒化災責任醫院，爭取搶救的時間。

要怎麼預防硫化氫中毒？

1.在進入作業場所前必須確實熟讀相關作業規定。

2.檢測空氣中的硫化氫及氧氣濃度，確認作業空間內部的空氣品質符合安全。

3.作業過程中，環境須保持充分的送風及通風，以避免硫化氫於空氣中累積。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中