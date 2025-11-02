健康網》工人洗溫泉蓄水池硫化氫超標命危 醫：提防臭蛋味

兩名工人清洗溫泉蓄水池，卻因硫化氫超標命危，消防員到場救援，架設排風設備。（記者王冠仁翻攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市北投區某溫泉業者今天早上找來2名工人清潔溫泉蓄水池，室內硫化氫數值超標，2人失去意識，已失去呼吸心跳，送台北榮民總醫院急救。根據台北榮總護理部衛教資料指出，硫化氫為無色有毒氣體，有特殊令人不悦的臭蛋味，常見症狀有頭痛、噁心、嘔吐、胸痛、頭暈等，持續暴露一段時間可能造成嗅覺疲乏而不自知，進而造成嚴重中毒，甚至死亡。

台北市消防局在今天早上10時49分接獲報案，報案人聲稱北投某溫泉飯店蓄水池，有2名清潔工人昏倒。救護人員趕到現場時，一名男工人與一名女工人已失去呼吸心跳，這起事件疑因通風不良，室內硫化氫數值超標造成。

根據台北榮總護理部健康e點通衛教資料指出，硫化氫為無色、易燃、有毒氣體，有特殊令人不悦的臭蛋味，工作及日常生活中可能暴露於硫化氫地點包含：下水道、硫磺泉溫泉區、處理腐敗的魚肉禽蛋，煉油廠、礦業、汙水處理廠等，主要的吸收途徑為呼吸道吸收，持續暴露一段時間可能造成嗅覺疲乏而自己不知道，進而造成嚴重中毒，甚至死亡。

硫化氫中毒有哪些症狀?

硫化氫氣體主要經呼吸道吸人，對黏膜造成局部刺激，常見症狀有頭痛、噁心、嘔吐、胸痛、呼吸喘、虛弱、頭暈、走路不平衡、角膜結膜炎、角膜潰瘍等。對身體器官造成症狀狀如下：

1.心血管系統：血壓不穩可能會有低血壓、高血壓、心肌梗塞、心肌壞死，甚至在高濃度的暴露中可能造成心跳停止。

2.神經系統：頭暈、頭痛、疲勞、噁心和嘔吐等症狀，嚴重會出現不自主抽動、癲癇等情形；急性硫化氫中毒可能造成永久性神經系統後遺症，包含健忘、認知障礙、神經衰弱、平衡障礙或更嚴重的腦幹損傷等，又以記憶和運動功能受損較常見。

3.呼吸系統：在高濃度硫化氫暴露下，可能會直接造成呼吸停止。

發現有疑似中毒事件，應迅速將中毒者搬離污染區域，移到空氣新鮮處，立即給予氧氣，保持安靜及保暖。同時呼叫救援通知119，以便儘快且即時準備解毒劑，安排轉送毒化災責任醫院，爭取搶救的時間。

要怎麼預防硫化氫中毒？

1.在進入作業場所前必須確實熟讀相關作業規定。

2.檢測空氣中的硫化氫及氧氣濃度，確認作業空間內部的空氣品質符合安全。

3.作業過程中，環境須保持充分的送風及通風，以避免硫化氫於空氣中累積。

