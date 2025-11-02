自由電子報
傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗50歲以上可接種 南投中寮衛生所湧進大批施打民眾

2025/11/02 14:05

南投縣衛生局呼籲民眾儘速接種流感疫苗，提升保護力。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局呼籲民眾儘速接種流感疫苗，提升保護力。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕今年公費流感疫苗及新冠（LP.8.1）疫苗接種作業，從昨（1日）起擴大開放50至64歲一般民眾接種，由於適逢假日，南投縣多數醫療院所並未提供接種服務，但仍有中寮鄉衛生所犧牲假日提供鄉親施打；另南投市衛生所也在平山里活動中設接種站，均有大批民眾前往接種，南投縣衛生局呼籲民眾把握時間，儘速前往各合約醫療院所或衛生所施打疫苗，提升保護力。

南投縣衛生局表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，感染呼吸道症狀者明顯增加，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，上週南投縣類流感門急診單週就診計2571人次，相較前一週2518人次上升2.1%，顯示縣內疫情仍處流行期，呼籲尚未接種疫苗的民眾及高風險族群儘速前往合約醫療院所或衛生所接種，提高保護力，減少中重症發生。

南投市衛生所於平山里活動中心設接種站，讓附近民眾可就近前往接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

南投市衛生所於平山里活動中心設接種站，讓附近民眾可就近前往接種疫苗。（南投縣衛生局提供）

衛生局指出，今年縣府共採購13萬7000劑公費三價流感疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋、高端及葛蘭素史克（GSK）等，皆經中央核准並符合安全與品質標準；新冠疫苗則為LP.8.1次世代疫苗，可有效預防目前主流變異株感染，並減少重症及死亡風險，從10月1開始接種以來，約有4成民眾同時施打流感及新冠兩種疫苗，也建議民眾接種前可先洽詢各合約醫療院所與衛生所施打時間，有關疫苗接種資訊及合約醫療院所名冊，可上衛生局官網（傳染病防治專區）查詢，網址：http://www.ntshb.gov.tw

公費流感疫苗11月1日起開放50歲以上民眾接種，中寮衛生所湧進大批接種民眾。（南投縣衛生局提供）

公費流感疫苗11月1日起開放50歲以上民眾接種，中寮衛生所湧進大批接種民眾。（南投縣衛生局提供）

 

