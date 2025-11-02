自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

假日輕急症中心開辦首日台中2處門診只有零星病患有待加強宣傳

2025/11/02 12:40
假日輕急症中心開辦首日台中2處門診只有零星病患有待加強宣傳

台安醫院雙十院區UCC門診首日上午，只有零星患者到場看診。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕健保署開辦假日輕急症中心（UCC），全台六都13處UCC今天開始營運！台中市共有2處，分別為台安醫院雙十院區及家健聯合診所，今天上午都只有零星病患前往看診，有待加強宣傳。有病患表示，看到媒體報導，不想佔用急重症醫療資源才選UCC看診；還有人說，在美國看UCC很要美金400元，台灣只要台幣400元，是政府德政。

台安醫院雙十院區及家健聯合診所UCC門診，今天上午8點開始看診，記者約上午10點及10點半到場，前者只有2名患者到場，後者只有3位。到場視察的健保署中區業務組專委賴大年也不諱言，今天是開辦首日，有待加強宣傳。

有患者因運動傷害，到台安醫院雙十院區看外科門診，患者表示，在美國UCC門診費用高達400美金，台灣只要400台幣，是政府德政；也有因爬山跌倒受傷的患者到家健聯合診所看骨外科，患者表示，透過媒體報導知道有UCC門診，因不想佔用急重症患者的醫療資源，才到UCC看診。

到家健聯合診所支援的外科醫師陳守善表示，到醫學中心急診，部分負擔要750元，到UCC門診部分負擔只要150元，政府開辦UCC門診是很好的構想，方便後續做分級醫療，讓穩定慢性病人回到基層，以及3至5級的外科病患分流回到基層。

