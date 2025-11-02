自由電子報
健康網》感冒快好靠這6招 營養師：「這1食物」縮短病程

2025/11/02 19:13

營養師彭逸珊表示，足夠的鋅可幫助縮短感冒天數，讓民眾迅速回歸正常生活；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊表示，足夠的鋅可幫助縮短感冒天數，讓民眾迅速回歸正常生活；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕東北季風增強，不少民眾可能一不小心就感冒，這時應該如何擬定飲食計畫幫助恢復呢？營養師彭逸珊表示，吃對東西真的差很多，她分享感冒期間的飲食復原指南，6項做法包括：補水、維生素C、優質蛋白質、抗氧化食物、礦物質鋅，與維生素A，尤其，足夠的鋅可幫助縮短感冒天數，讓民眾迅速回歸正常生活。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，感冒時吃對東西真的差很多！有些人感冒2週還在咳，但也有人才2-3天就恢復精神，差別在平常怎麼保養身體以及你幫身體補什麼。

她歸納感冒期間的飲食復原指南，幫民眾快速恢復元氣的6種食物：

●多補充水分

幫助代謝廢物、避免喉嚨過乾不適，建議每天少量多次補充2000毫升以上水分。

民眾感冒時，提升免疫力的食物之一就是芭樂。（資料照，記者洪瑞琴攝）

民眾感冒時，提升免疫力的食物之一就是芭樂。（資料照，記者洪瑞琴攝）

●維生素C

幫助提升免疫力，推薦食物包括：芭樂、奇異果、柳丁等。

●優質蛋白質

幫助細胞修復、讓免疫系統正常運作，推薦食物包括：雞蛋、雞腿、毛豆、豆腐、豬肉、鮮乳等。

●抗氧化食物

幫助降低身體發炎狀況，推薦食物包括：綠茶、多色蔬菜、鯖魚、鮭魚等。

●礦物質鋅

研究顯示足夠的鋅可幫助縮短感冒天數，推薦食物包括：南瓜籽、生蠔、板腱肉或保健品補充。

●維生素Ａ

咳嗽不舒服可補充南瓜、胡蘿蔔、菠菜等食物，有助於呼吸道黏膜修復。

彭逸珊提醒，不小心感冒時，別再沒有章法地攝取食物，只要按照清單補充，就能迅速恢復元氣，回歸正常生活。

