健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》肌少症可逆轉！ 醫揭「三餐吃法」助肌力回春

2025/11/02 13:16

研究顯示，只要補對營養、吃夠蛋白質，肌肉能重新「長回來」。專家建議，每餐建議攝取20–30公克蛋白質，才能讓肌肉合成率維持在高峰；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，只要補對營養、吃夠蛋白質，肌肉能重新「長回來」。專家建議，每餐建議攝取20–30公克蛋白質，才能讓肌肉合成率維持在高峰；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕5、60歲以上的長者，可能發現自己提東西容易喘，甚至開瓶蓋要使盡全力。大多數人以為這是自然老化，但這可能不是「變老」，而是肌肉在悄悄流失。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，肌少症不只增加跌倒機率，甚至會讓代謝變慢、免疫力下降，導致糖尿病與心血管疾病風險上升。他建議，想要長肌肉，蛋白質攝取要平均分配在三餐裡，每餐建議攝取20 – 30公克蛋白質。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」分享，根據統計，全球約有10%到30%的老年人正受肌少症困擾，在長照機構中的比例更高達1/3。更重要的是，肌少症並非不可逆。近年的臨床研究顯示，只要補對營養、吃夠蛋白質，肌肉就能重新「長回來」。

張家銘引述研究表示，2025年發表於《Aging Clinical and Experimental Research》的一篇系統性回顧與統合分析，彙整了10項臨床試驗、共1359位60歲以上長者的數據，研究載明對抗肌少症，不只是「多吃蛋白質」，而是要吃得夠、吃得對、搭配營養更精準。

當老年人每天補充足量蛋白質，並搭配維生素D、鈣質與胺基酸等多營養素12至48週後，身體出現明顯改善：

●握力平均上升0.33公斤，意味著提重物、開罐頭、上下樓梯都更輕鬆。
●步行速度提升0.15公尺/秒，每秒只要快0.1公尺，跌倒風險就能大幅下降。
●血中類胰島素生長因子（IGF-1）上升0.49 ng/mL，這是肌肉生成的重要訊號，代表身體正在「重新啟動肌肉工廠」。

這樣的改善在12週（約3個月）內就能觀察到，半年後效果更穩定，尤其在同時補充維生素D與鈣的族群中最為明顯。

張家銘提到，一般成年人每日建議的蛋白質攝取量是每公斤體重0.8公克，但對老年人或肌少症高風險者來說，這樣的量還不足。根據世界衛生組織（WHO）的建議：老年人理想攝取量：每公斤體重1.0–1.2公克蛋白質/日；若同時運動或復健者：可提高至1.5公克/公斤體重/日

若是以一位60公斤的長者為例，每天應攝取60–90公克蛋白質。換算成食物大約是：

●1份魚或雞胸肉（約25公克蛋白質）
●1顆雞蛋（6公克）
●1杯豆漿或豆腐（10公克）
●搭配牛奶、優格、毛豆或豆乾等天然蛋白來源

重點不是吃多，而是三餐平均分配。人體一次吸收蛋白質的效率有限，每餐建議攝取20–30公克蛋白質，才能讓肌肉合成率維持在高峰。

研究中，同時進行阻力訓練的受試者， 握力與步速提升幅度更高。即使只是每天在家做簡單的彈力帶運動、站起坐下、握力球訓練，都能刺激肌肉合成。

張家銘補充，對許多長輩而言，這樣的運動不會造成負擔，是實際的長壽基礎。因為肌肉不只是力量，更是免疫系統、代謝與行動力的基礎。

