自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心 讓民眾節省時間

2025/11/02 10:41

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心，簡先生手指外傷前往就診。（記者黃良傑攝）

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心，簡先生手指外傷前往就診。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕為讓輕急症患者更便利就醫，舒緩大型醫院急診壅塞，衛生福利部試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，高市UCC在文雄醫院，自11月2日起接受診療。

今天前往文雄醫院急診的病患，主要為發燒和腸胃道不適的患者，醫院表示，「週日及國定假日輕急症中心」只收部分負擔150元，遠比醫學中心急診750元、區域醫院急診400元便宜許多，而且不用在急診久候，快速就醫省時方便，民眾可以多加利用。

高市衛生局表示，為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，衛福部健保署自11月2日起，每週日早上8點至半夜12點試辦「假日輕急症中心（UCC）」，掛號費將由各地衛生局協調統一，比照基層診所，至於部分負擔費用比照基層與地區醫院急診，只收取150元。

手指受傷的簡先生由女兒陪同前往就醫，對於「假日輕急症中心（UCC）」改策表示感謝，他可以就近、迅速急診，急診掛號費又省許多，相當便民、親民，還可紓解大型醫護人員的壓力，不會浪費醫療資源，實在一舉數得。

醫院表示，UCC診療科別為內（兒）科、外（骨）科等，適合的症狀有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡易傷口、小兒急性不適等，若不確定症狀該不該去UCC嗎？可撥打（07）3165275專線諮詢。

衛生福利部試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，高雄文雄醫院為首家試辦醫院。（記者黃良傑攝）

衛生福利部試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，高雄文雄醫院為首家試辦醫院。（記者黃良傑攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中