高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心 讓民眾節省時間

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心，簡先生手指外傷前往就診。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕為讓輕急症患者更便利就醫，舒緩大型醫院急診壅塞，衛生福利部試辦「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，高市UCC在文雄醫院，自11月2日起接受診療。

今天前往文雄醫院急診的病患，主要為發燒和腸胃道不適的患者，醫院表示，「週日及國定假日輕急症中心」只收部分負擔150元，遠比醫學中心急診750元、區域醫院急診400元便宜許多，而且不用在急診久候，快速就醫省時方便，民眾可以多加利用。

高市衛生局表示，為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，衛福部健保署自11月2日起，每週日早上8點至半夜12點試辦「假日輕急症中心（UCC）」，掛號費將由各地衛生局協調統一，比照基層診所，至於部分負擔費用比照基層與地區醫院急診，只收取150元。

手指受傷的簡先生由女兒陪同前往就醫，對於「假日輕急症中心（UCC）」改策表示感謝，他可以就近、迅速急診，急診掛號費又省許多，相當便民、親民，還可紓解大型醫護人員的壓力，不會浪費醫療資源，實在一舉數得。

醫院表示，UCC診療科別為內（兒）科、外（骨）科等，適合的症狀有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡易傷口、小兒急性不適等，若不確定症狀該不該去UCC嗎？可撥打（07）3165275專線諮詢。

