慈濟骨髓善恩32周年 7000個重生配對見證生命奇蹟

骨髓資料庫32週年相見歡於高雄靜思堂舉辦，捐贈者許超群看到受贈者健健康康非常感動，多次擁抱捐贈者。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕慈濟骨髓幹細胞中心昨舉行32周年活動「隨緣善恩．情深義重」，邀請捐贈者和受贈者初相見的互動，總共超過2000名來自全國的慈濟人和民眾蒞臨見證生命奇蹟。有捐贈者每天折紙鶴許願「希望你能活」，當受贈者走上台，抱在一起痛哭久久不能自己，捐贈者詢問「現在很會吃嗎？」讓眾人在感動的淚水中又笑出來。

花蓮慈濟醫院指出，自1993年10月24開啟第一場骨髓捐贈驗血活動開始，為了救人，慈濟骨髓志工全台奔走，尋找萬分之一的機會，讓捐贈者和受贈者在第六對相遇。過去誤以為是捐髓是龍骨髓的觀念，勸髓遇到非常多的阻礙，但骨髓關懷志工仍以大忍大智慧不惜辛苦去做，眾志成城，走過32年，讓更多人可以響應。

骨髓資料庫32週年相見歡於高雄靜思堂舉辦，捐贈者許超群看到受贈者健健康康非常感動，露出腿部強壯肌肉，希望受贈者也能跟他一樣健康強壯。（花蓮慈院提供）

花蓮慈院指出，外表黝黑、熱愛運動的捐贈者許超群，說自己運動神經和耐力很好，開朗熱情的他，心思卻很細膩，等待15年終於可以捐髓，從確定可以捐贈，他就每天折紙鶴，每折一隻就許願「希望你能活」。當受贈者林峻毅走上台，許超群終於見到朝思暮想的受贈者，兩人抱在一起痛哭久久不能自己。

許超群看到這個世界上「另一個自己」，他問林峻毅「現在很會吃嗎？」讓眾人在感動的淚水中又笑出來。2017年確診急性骨髓性白血病（AML）的林峻毅，化療過程中曾血氧驟降至65%，靠急救才保住生命。他說，整個人變得很陽光，每天早晨我都感恩我的捐贈者。「他讓我重生，我也感受到他的愛。」他希望藉自身經歷，傳遞「善念相助、生命相連」的信念，並立志孝順父母、幫助他人。

受贈者努力不放棄生命，也有捐贈者努力堅持才終於捐贈成功。35歲的潘淑壬，在配對成功時既驚喜又感動，原以為捐贈之路將順利展開，卻因體檢時發現血紅素偏低而多次回診、施打鐵劑，歷經調理、等待，又遇上移植延宕，終於完成這場等待三年、準備超過一年的愛之旅程。現在已經結婚生子的她，相見歡時發現受贈者是小女孩小昀，更感恩自己有堅持，祝福小昀能健康長大。

中華⺠國⾎液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，自從十幾年前陪病人參加相見歡開始，就變成一定會參加的盛會。骨髓移植是很不簡單的事，除了醫護團隊很重要，病人要願意相信醫療團隊，要需要有捐贈者，需要有人驗血、檢驗、聯繫、溝通，環環相扣，缺一不可，從李啟誠副院長手上接下理事長，他僅能代表協會和所有團隊謝謝大家。

慈濟慈善基金會副行長熊士民說，32年不容易，慈濟骨髓資料庫現在有49萬比資料，超過7000個重生配對。除了要感謝所有捐髓的超人和家屬、受髓者的家人，還有最重要的志工超人，一路陪伴說明，捐贈後仍持續陪伴十年，感恩慈濟人眾志成城，髓緣繼續流轉，讓愛生生不息。

骨髓資料庫32週年相見歡於高雄靜思堂舉辦，超過兩千人齊聚共同見證感動人心的愛的奇蹟。（花蓮慈院提供）

慈濟骨髓資料庫成立32週年，由靜思精舍師父、慈濟骨髓幹細胞中心和所有志工、捐髓者與受贈者共同見證情深義重、永不止息的清水之愛。（花蓮慈院提供）

