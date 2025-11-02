自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃素不缺蛋白質 醫：挑選優質的才關鍵

2025/11/02 17:51

毛豆配飯或者是堅果與豆腐的組合。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，都是攝取蛋白質好來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃素沒有肉，會不會影響到蛋白質攝取？西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，其實蛋白質不只是吃夠，還要吃對。不同來源有品質的差別，吸收率也不一樣。

邱筱宸在臉書上表示，吃錯型態、時間或組合，身體不一定能真正利用。她也說明，吃的蛋白質，最後都會被分解成胺基酸，再被用來修復組織、生成肌肉等。但不同食物中的蛋白質，在人體的吸收率和胺基酸組成都有差異，並不是吃進去就能完全被利用。

科學家會根據這兩點幫蛋白質「打分數」，常見的指標是PDCAAS和DIAAS。因此，像大豆、花生、玉米的蛋白質DIAAS的分數就不一樣：大豆蛋白的DIAAS可達90以上，屬於「高品質蛋白」，而花生和玉米都不到60。因此同樣吃進1克的蛋白質，對身體的效益就不同。

此外，邱筱宸也提到，加工方式也會影響分數，像是大豆分離蛋白或未脫脂大豆粉通常良好，DIAAS可以超過90分。素肉和素料則受到製成影響很大，可能更高或更低，原因在於加熱、稀釋、擠壓等都可能讓胺基酸可利用率上升或下降。

她鼓勵，像是毛豆+飯、堅果+豆腐的組合，可以讓必需胺基酸互補，供應更完整，提升蛋白質的品質分數。

