自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》哪一種坐姿最傷脊椎？ 醫：吃比坐更傷

2025/11/03 16:22

馬鈴薯沙發式臥在那追劇，恆新復健科診所醫師王思恒指出，此類姿勢比坐在電腦前玩遊戲1小時還傷脊椎；圖為情境照。（圖取自freepik）

馬鈴薯沙發式臥在那追劇，恆新復健科診所醫師王思恒指出，此類姿勢比坐在電腦前玩遊戲1小時還傷脊椎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塞車中開車1小時；專心用電腦1小時；躺坐沙發追劇1小時。恆新復健科診所醫師王思恒覺得這三種「坐著」行為，癱坐在沙發上當馬鈴薯，對脊椎傷害最大。

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，很多人覺得，竟然不是坐在電腦前打電動的姿勢最傷？他指出，2024年發表在《公共衛生前沿》（Frontiers in Public Health） ，科學家們想知道「久坐」到底會不會導致脊椎出問題。他們用了一種很強大的分析方法，叫做「孟德爾隨機分組」（Mendelian Randomization），分析了幾十萬人的基因數據 ，就是要找出真正的因果關係 。

研究證實，看電視與頸椎病、椎間盤退化、下背痛 和坐骨神經痛的風險顯著正相關。至於開車與這些脊椎疾病並沒有顯著因果關聯；對於大家誤認的用電腦打遊戲或久坐電腦前，竟然顯示可能還降低了椎間盤退化、下背痛和坐骨神經痛的風險。

王思恒說，研究結果也有說明，關鍵可能不在於「坐姿」，而在於你的「精神狀態」！看電視是「精神被動」的，當你放空追劇時，常常伴隨著不健康的飲食、狂吃零食和飲酒 ；使用電腦是「精神主動」的，當你專心打Game或趕報告時，你可能全神貫注，甚至忘了吃東西。

因此研究指出，損壞脊椎有3大因素：肥胖、吸菸、第二型糖尿病等。王思恒說，這才是壓垮你脊椎和健康的元凶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中