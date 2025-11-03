健康網》哪一種坐姿最傷脊椎？ 醫：吃比坐更傷

馬鈴薯沙發式臥在那追劇，恆新復健科診所醫師王思恒指出，此類姿勢比坐在電腦前玩遊戲1小時還傷脊椎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕塞車中開車1小時；專心用電腦1小時；躺坐沙發追劇1小時。恆新復健科診所醫師王思恒覺得這三種「坐著」行為，癱坐在沙發上當馬鈴薯，對脊椎傷害最大。

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，很多人覺得，竟然不是坐在電腦前打電動的姿勢最傷？他指出，2024年發表在《公共衛生前沿》（Frontiers in Public Health） ，科學家們想知道「久坐」到底會不會導致脊椎出問題。他們用了一種很強大的分析方法，叫做「孟德爾隨機分組」（Mendelian Randomization），分析了幾十萬人的基因數據 ，就是要找出真正的因果關係 。

研究證實，看電視與頸椎病、椎間盤退化、下背痛 和坐骨神經痛的風險顯著正相關。至於開車與這些脊椎疾病並沒有顯著因果關聯；對於大家誤認的用電腦打遊戲或久坐電腦前，竟然顯示可能還降低了椎間盤退化、下背痛和坐骨神經痛的風險。

王思恒說，研究結果也有說明，關鍵可能不在於「坐姿」，而在於你的「精神狀態」！看電視是「精神被動」的，當你放空追劇時，常常伴隨著不健康的飲食、狂吃零食和飲酒 ；使用電腦是「精神主動」的，當你專心打Game或趕報告時，你可能全神貫注，甚至忘了吃東西。

因此研究指出，損壞脊椎有3大因素：肥胖、吸菸、第二型糖尿病等。王思恒說，這才是壓垮你脊椎和健康的元凶。

