健康網》查某人最怕念珠菌 婦醫：防復發有3招

〔健康頻道／綜合報導〕陰道念珠菌感染是婦科門診的大宗，困擾著無數女性。到底有什麼方式可以根治？禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，解答，答案是：「不可能根治」。黴菌潛藏在我們生活環境中無所不在，就像感冒一樣。我們只能控制它少發作，幾乎不可能完全根治。預防復發只能靠提升免疫力、保持通風乾燥、維持陰道弱酸性。

烏恩慈分享控制陰道念珠菌感染3原則。

控制3大原則

1.提升免疫力

預防感染的不變法則：作息正常、睡飽、吃好、減壓，老生常談，但最有效。有些人一喝酒、多吃油炸或甜食，身體就處在發炎狀態而反覆就醫。找到自己的「雷點」，排除後就能穩定控制。另外，喝冰的飲品不會造成感染。重點是飲料的內容，而不是溫度，純水不可能讓感染機率增加。

2.保持通風乾燥

護墊的建議只有一句：能不用就不要用。分泌物多時，寧可勤換內褲或穿免洗褲。再薄再透氣的護墊背後也有一層黏膠，會降低通風度。如果居家環境潮濕，就靠除濕機吧。

3.維持陰道弱酸性

陰道本身有好菌，能維持健康的弱酸性環境，不需要特別灌洗。其實，多數反覆感染的原因不是清潔不夠，而是清潔太多，讓原本的防禦屏障被破壞。建議分泌物多時，用溫和的沐浴乳簡單清洗；分泌物少時，只要清水即可。精液、溫泉水或偏鹼性的清潔劑也都可能破壞陰道的酸鹼平衡。

烏恩慈補充，如果真的又發作了，應就醫。這真的太常見了，一點都不奇怪。

