健康網》鬼剃頭上身 中醫揭成因與日常4調理法

〔健康頻道／綜合報導〕圓形禿（俗稱「鬼剃頭」又稱為油風、斑禿）為一種非瘢痕性脫髮，常見於頭皮，也可累及眉毛、睫毛、鬍鬚或全身毛髮。澄品中醫醫師顏孟章說明，圓形禿為突然出現一個或多個圓形或橢圓形脫髮斑，為無疤痕性的落髮，部分患者有機會頭皮伴隨刺痛感的表現。日常建議，規律生活、適時紓壓、外觀輔助、治療期間避免染燙。

常見主要症狀

顏孟章在臉書專頁「澄品中醫」發文說明，全球盛行率約2%，且多數發生於30歲以前。病程常突發且不可預測，對於患者外觀及社交身心都影響大。

西醫認為圓形禿跟免疫系統失調有關，身體攻擊自己的毛髮而導致局部性的脫髮，其他如睡眠障礙遺傳、感染、藥物、情緒壓力、睡眠障礙、菸癮及外傷（燙染、局部感染）都為常見誘因。但和疤痕性脫髮不同，因為毛囊未被永久性破壞，所以頭髮可再生，大部分脫髮患者在1年內康復。

澄品中醫醫師顏孟章說明，鬼剃頭全球盛行率約2%，且多數發生於30歲以前。（資料照）

中醫整體觀與治療原則

顏孟章提到，中醫認為髮為血之餘、腎藏精、肝藏血。頭髮之生長依賴氣血濡養與肝腎功能有關；中醫認為外邪、情志不調、氣血虧虛、肝腎不足使得氣血難以濡養頭皮。現代人工作壓力、生活緊張的生活型態，造成臟腑功能下降或是自身免疫亢進，而出現鬼剃頭的情況。

根據不同的體質及狀況，常會有以下不同的狀況：

●肝腎不足：反覆脫髮、早白、腰膝酸軟 →補肝腎、養血。

●氣血兩虛：脫髮稀薄、體倦、面色萎黃 → 益氣養血。

●風熱：脫髮突發、癢或刺痛 → 祛風止癢、清熱。

●瘀血阻絡：病灶色暗、固定不動 → 活血化瘀。

顏孟章提到，除了中藥治療至外，針灸也是中醫治療圓形禿不可或缺的方式，頭在中醫經絡上是重要的節點，為身體經絡的交會之處；針灸能夠促進經絡氣血運行，上達頭部，也能透過局部針刺刺激落髮區域氣血循環，常用穴位：百會、風池、合谷、太衝、三陰交等。

日常建議

建立良好的紓壓方式，中醫認爲情志是影響身體的一大原因，適當的舒壓，減少壓力累積、遠離壓力來源，有助於肝氣疏通，平衡身體的免疫，另外規律生活也是照護頭皮一大重點，避免熬夜，睡眠充足能夠給予身體足夠的修復時間。

1.營養與護髮：飲食維持均衡，可多服用蛋白質、鐵、鋅、維生素D與B群；避免刺激性的飲食，炸物、辣、酒精、冰冷的食物

2.在治療期間避免染燙有化學性的物品；使用溫和性的洗護產品。

3.外觀輔助：假髮、帽子或化妝修飾可暫時提升自信與社交功能。

