自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》長輩老愛干涉育兒 4招有解

2025/11/03 15:45

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，家長們應口徑統一、與長輩溝通、照顧好自己的情緒、情緒平復後適時安撫。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，家長們應口徑統一、與長輩溝通、照顧好自己的情緒、情緒平復後適時安撫。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在許多家庭裡，「教養」從來不只是父母與孩子之間的事，而是一整個世代的拉鋸。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，夾在上一代與下一代之間的父母，被稱作「三明治世代」。要按照父母的期待帶小孩，也要理解孩子的情緒，常常在兩端拉扯中耗盡力氣。這時家長們應口徑統一、與長輩溝通、照顧好自己的情緒、情緒平復後適時安撫。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，最容易被忽略的，是孩子在旁邊的感受。當他同時收到兩套訊息時，心裡會出現困惑與焦慮：到底要聽誰的？如果我照一個大人的話，另一個會不會生氣？這些不確定感讓孩子變得更小心，也更容易情緒化。有人透過哭鬧測試底線，有人選擇閉嘴避免麻煩，看起來乖，心卻很亂。

黃閎新提到，孩子長大後，懂得用邏輯和資料跟你辯。那不是挑釁，而是他在練習思考與表達。只是當理性碰上情緒，對話往往變成輸贏，原本想教育孩子，最後變成大人也受傷。教養的為難，不在於方法，而在於關係。當大人願意先穩住自己，情況往往就能轉變：

1.口徑一致，不在孩子面前爭：先對齊原則，有分歧先留著，等孩子不在場再談。

2.與長輩溝通，溫和但堅定：接住他們的好意，也明確說明孩子目前的狀況與做法。

3.照顧好自己的情緒：允許自己有累、有煩，必要時先停下，等心穩了再面對孩子。

4.衝突後的修復：在情緒平復後重新說明規則、給擁抱，讓孩子感受到愛仍然在。

黃閎新補充，當父母能在矛盾裡繼續調整、在混亂中還願意陪伴，孩子其實都感受得到。那份努力，就是最真實的溫柔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中