健康網》長輩老愛干涉育兒 4招有解

〔健康頻道／綜合報導〕在許多家庭裡，「教養」從來不只是父母與孩子之間的事，而是一整個世代的拉鋸。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，夾在上一代與下一代之間的父母，被稱作「三明治世代」。要按照父母的期待帶小孩，也要理解孩子的情緒，常常在兩端拉扯中耗盡力氣。這時家長們應口徑統一、與長輩溝通、照顧好自己的情緒、情緒平復後適時安撫。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，最容易被忽略的，是孩子在旁邊的感受。當他同時收到兩套訊息時，心裡會出現困惑與焦慮：到底要聽誰的？如果我照一個大人的話，另一個會不會生氣？這些不確定感讓孩子變得更小心，也更容易情緒化。有人透過哭鬧測試底線，有人選擇閉嘴避免麻煩，看起來乖，心卻很亂。

黃閎新提到，孩子長大後，懂得用邏輯和資料跟你辯。那不是挑釁，而是他在練習思考與表達。只是當理性碰上情緒，對話往往變成輸贏，原本想教育孩子，最後變成大人也受傷。教養的為難，不在於方法，而在於關係。當大人願意先穩住自己，情況往往就能轉變：

1.口徑一致，不在孩子面前爭：先對齊原則，有分歧先留著，等孩子不在場再談。

2.與長輩溝通，溫和但堅定：接住他們的好意，也明確說明孩子目前的狀況與做法。

3.照顧好自己的情緒：允許自己有累、有煩，必要時先停下，等心穩了再面對孩子。

4.衝突後的修復：在情緒平復後重新說明規則、給擁抱，讓孩子感受到愛仍然在。

黃閎新補充，當父母能在矛盾裡繼續調整、在混亂中還願意陪伴，孩子其實都感受得到。那份努力，就是最真實的溫柔。

