限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》攝護腺癌發生率排行第3 噓噓不順得當心
〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌是我國男性發生率第3位、死亡率第6位的癌症！根據2024年最新統計：每10萬人中約有 41.6人罹患、7.8人死亡。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專及官網指出，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食、環境等。如出現排尿困難、夜尿頻繁、不明骨骼疼痛，應及早就醫。
國健署表示，美國預防服務工作組（U.S.Preventive Services Task Force，USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；70歲以上男性則不建議進行篩檢。
請繼續往下閱讀...
國健署提醒，出現以下異常症狀，應及早就醫：
1.排尿困難。
2.夜尿頻繁。
3.不明骨骼疼痛。
國健署提到，預防勝於治療，從生活做起！
●避免吸菸。
●規律運動。
●多吃蔬果。
●維持良好的生活習慣。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應