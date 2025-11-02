健康網》攝護腺癌發生率排行第3 噓噓不順得當心

國健署指出，如出現排尿困難、夜尿頻繁、不明骨骼疼痛，應及早就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌是我國男性發生率第3位、死亡率第6位的癌症！根據2024年最新統計：每10萬人中約有 41.6人罹患、7.8人死亡。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專及官網指出，攝護腺癌風險與多項因素相關，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食、環境等。如出現排尿困難、夜尿頻繁、不明骨骼疼痛，應及早就醫。

國健署表示，美國預防服務工作組（U.S.Preventive Services Task Force，USPSTF）建議，55至69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢的利與弊，再決定是否進行PSA檢測；70歲以上男性則不建議進行篩檢。

國健署提醒，出現以下異常症狀，應及早就醫：

1.排尿困難。

2.夜尿頻繁。

3.不明骨骼疼痛。

國健署提到，預防勝於治療，從生活做起！

●避免吸菸。

●規律運動。

●多吃蔬果。

●維持良好的生活習慣。

