健康網》記性差≠失智 醫解析水腦症：有3警訊

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，長輩出現走路不穩、記憶變差、小便失禁這3大症狀，很可能是「水腦症」。

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，我媽媽最近走路越來越不穩，記性也變差，還會尿失禁，是不是得了失智症？」陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，這句話幾乎是門診最常聽到的問題之一！先別急著下定論，當家中長輩出現走路不穩、記憶變差、小便失禁這3大症狀，別只想到失智症，兇手很可能是「水腦症」。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與個人網站發文分享，水腦症就像大腦裡的「水災」。我們的大腦和脊髓都浸泡在一種叫做「腦脊髓液」的透明液體中，這種液體俗稱「龍骨水」。

正常情況下，腦脊髓液會不斷製造、流動和吸收，維持動態平衡。但當這個平衡被破壞時，液體就會異常積聚，造成腦室擴大、壓迫腦組織，進而形成水腦症。這種疾病在65歲以上長者中發生率約0.5%。

3大警訊要注意

●步態不穩：走路小碎步、容易跌倒。

●認知功能退化：反應遲鈍、記憶力下降。

●尿失禁：憋不住尿、頻尿。

水腦症可以預防嗎？

謝炳賢表示，大部分水腦症難以預防，因為多數是先天異常或疾病後遺症。但仍可透過以下方式降低風險：預防頭部外傷、及時治療腦部感染、控制高血壓減少腦出血風險、定期健康檢查及早發現腦瘤等。

謝炳賢補充，水腦症常被誤認為老化或帕金森氏症，但它其實是「可逆的失智症」！只要及早診斷、透過正確的神經外科手術治療，症狀有非常高的機會可以改善，幫助患者重拾正常生活。

