傷病癌症 > 疫病疫苗

台南第3例登革熱本土病例 監測風險至11/24

2025/11/01 17:23

病媒蚊監測人員巡查社區積水容器。（台南市政府提供）

病媒蚊監測人員巡查社區積水容器。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕疾管署「登革熱防治工作指引」台南本土登革熱疫情需監測至11月24日，市長黃偉哲籲市民朋友勿掉以輕心，持續做好容器減量、避免容器積水和巡檢環境病媒蚊等防疫工作，公私合作共同防疫遠離登革熱保健康。

登防中心主任李翠鳳指出，台南市本土登革熱第3例活動地化學防治後成效評估，於戶內化學防治範圍外發現1積水容器，無孳生孑孓已現場清除；各局處及區公所持續針對本土病例風險地圖內工地、公園、學校、廟宇、空地、菜園、積水地下室、移工宿舍及資源回收戶等高風險場域，進行巡查及清除積水點。另強化確診者工作地半徑50公尺內化學防治及巡查。

疾管署南區管制中心主任劉慧蓉肯定台南市醫療院所，於第44、43週針對登革熱疑似個案，能善用NS1快篩試劑檢驗、即時通報大幅提升，協助公衛防疫單位及早發現病例和即時防治。另啟動「專案聯合稽查計畫」，針對高風險場域進行巡查。

此外，為降低來自疫區之國際移工傳播登革熱的風險，登防中心將規劃執行台南市114至115年外籍移工登革熱防治管理計畫，請仲介業者及雇主妥善管理移工宿舍環境及掌握移工健康狀況，避免疫情發生和蔓延，也提供移工舒適安全的環境。

病媒蚊監測人員衛教民眾清除積水容器。（台南市政府提供）

病媒蚊監測人員衛教民眾清除積水容器。（台南市政府提供）

防疫團隊於巡查社區水溝和投藥防治。（台南市政府提供）

防疫團隊於巡查社區水溝和投藥防治。（台南市政府提供）

