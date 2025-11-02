健康網》腸胃藥害月經遲到1個月？藥師提醒高風險者

藥師洪正憲說明，日前有個案說他吃了腸胃藥物，竟造成月經遲到1個月。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃藥竟會影響月經？藥師洪正憲表示，自己曾遇過一名病患表示用藥後，月經遲到1個月之久。

洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」表示，上次腸胃科醫師轉介一個病人來找我藥物諮詢，患者表示使用了腸胃科藥物後，月經整整晚來了一個月。經過評估患者的用藥情形後，懷疑是使用「Domperidone」造成的狀況。

止吐藥惹的禍？

「她只是吃了腸胃藥，月經竟然晚了一個月！」洪正憲表示，Domperidone 是一種胃腸蠕動促進劑，也具有止吐作用，常被用來治療胃排空異常、噁心、嘔吐等消化系統症狀。「Domperidone」是一種多巴胺D₂受體拮抗劑，阻斷多巴胺對垂體乳腺細胞的抑制作用，可能會使泌乳素升高 。

對月經的影響

當體內的泌乳素過高時，會抑制下視丘與腦下垂體分泌 GnRH、LH、FSH 等荷爾蒙，進而影響排卵與雌激素分泌。結果就可能出現月經不規則、週期延長、月經量變少，甚至停經或溢乳等狀況。

大多數服用「Domperidone」的女性並不會出現明顯變化，但對泌乳素較敏感的人，有時只服用幾次就可能出現月經異常。若泌乳素長期維持在高值，則更容易導致閉經或持續性溢乳。

臨床上也觀察到，有些患者僅服用2到3次「Domperidone」就發生異常。所幸大多數人在停藥後，月經通常能逐漸恢復正常。

使用建議

洪正憲說明，正常使用如治療胃腸蠕動下降或噁心嘔吐，在醫師指導下按時服用，多數不會造成月經干擾。但若出現月經延後、量少、閉經或溢乳，應評估是否與使用 domperidone 有關，建議停藥並觀察 2-4週變化，必要時抽血檢測泌乳素與性激素。洪正憲呼籲應注意高風險族群：長期用藥、年輕女性、高劑量使用者，應更密切追蹤生理週期與症狀。

藥師小叮嚀

部分藥物有可能影響月經週期，包括閉經、月經不規則、量改變等。大部分案例在停藥後可恢復，通常不用太過擔心，然而若出現持續不適，建議儘早諮詢醫療人員並進行檢查與系統評估。

