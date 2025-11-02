健康網》孕期3階段這樣補 營養師教戰這樣吃

營養師彭逸珊指出，孕媽咪在不同階段，要注意的營養不一樣。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孕媽咪在不同階段，要注意的營養不太一樣，與其聽各種都市傳說，不如好好享受這個特殊階段，不用戰戰兢兢的吃東西。營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文整理，孕期3階段所需的營養，供孕媽咪參考：

孕初期（未滿13週）

●葉酸：每天600微克，可從深綠色蔬菜、蛋黃補充。

●鐵：每天15毫克，可多吃蛤蜊、蛋黃、豬肝、深綠色蔬菜。

●碘：每天225微克，平時使用含碘鹽、多吃海帶或海藻類。

●維生素B12：每天2.6微克，可從肉類、海鮮攝取。

孕中期（13～未滿29週）

●鈣：每天1000毫克，可從板豆腐、鮮奶、優格、芝麻等食物攝取。

●DHA：每天200毫克，鯖魚、鮭魚、秋刀魚是不錯的選擇。

●維生素D：每天10微克（約400IU），曬太陽或補充蛋黃、香菇等食物。

彭逸珊提醒，鐵和碘也要持續維持適當的攝取量。

孕後期（29週後）

●鐵：每天45毫克，可多吃蛤蜊、蛋黃、豬肝、深綠色蔬菜或保健品補充。

●鈣：每天1000毫克，可從板豆腐、鮮奶、優格、芝麻等食物攝取。

●高纖蔬菜：地瓜葉、秋葵、菠菜、青花菜等蔬菜可幫助預防便秘。

彭逸珊補充，別想得太複雜，其實就是吃得多樣、均衡，天然食物攝取也不用擔心過量，搭配適合的保健品，就能給媽媽和寶寶最好的營養。

