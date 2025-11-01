自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》洪榮宏手術成功 醫呼籲飲食要「三多三少」

2025/11/01 16:43

2025/11/01 16:43

金曲歌王洪榮宏完成攝護腺手術。北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝呼籲，日後更要「三多三少」保養秘訣。（取自洪榮宏臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王洪榮宏昨（31）日在臉書上PO出躺在病床上，準備推進手術室的照片，消息即在臉書上炸開。今天他攝護腺手術成功，中午回到病房。北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝呼籲，「三多三少」保養秘訣。

根據台北市衛生局衛教資料指出，攝護腺（又稱前列腺）是男性泌尿生殖系統的重要器官，位於膀胱下方，包覆尿道外圍。隨著年齡增長，攝護腺體積通常會逐漸變大。當體積超過20立方公分時，即可被診斷為攝護腺肥大。此外，攝護腺還可能發生發炎或癌症等疾病，因此男性應學會如何保養攝護腺，對健康至關重要。

張德撝表示，排尿困難、夜尿頻繁等，建議儘早就醫，尋求泌尿科醫師的專業協助。接下來進入保養重點。

三多要多吃這些好食物

1.深綠色蔬菜多
常見的深綠色蔬菜如芥藍菜、地瓜葉等，富含抗氧化成分，能有效減少體內發炎反應，甚至有助於降低癌症風險。

2.豆類多
豆類食品含有豐富的大豆異黃酮。研究顯示，適量攝取大豆異黃酮有助於改善排尿流速及減輕殘尿感。平日可以多選擇豆漿、豆腐等豆製品。

3.番茄多
特別推薦煮熟的番茄，因為加熱後的番茄可以提高人體對茄紅素的吸收效率。茄紅素具有抗氧化效果，對攝護腺健康有益。

三少要少吃這些不健康食品

1.紅肉少
像牛肉、豬肉等紅肉應盡量減少攝取。如果偏好吃肉，可以選擇魚肉或雞肉作為替代，對健康更為有益。

2.加工肉類少
培根、香腸、火腿等加工肉類通常含有大量添加物，可能對攝護腺造成刺激，應該儘量避免。

3.含糖飲料少
可樂、汽水、雪碧及手搖飲料中的高糖分可能會促進攝護腺增生。若無法完全戒掉飲料，建議選擇無糖或微糖版本。

張德撝說，攝護腺保養應該從日常開始，即使沒有症狀，也要重視健康管理。若已出現排尿困難、頻尿或其他症狀，不要拖延，現在的藥物治療效果很好，新一代手術技術也極大地降低了副作用，完全可以放心接受治療。

