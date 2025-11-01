健康網》這些食物吃了 讓你不想跑廁所！醫談3控尿食物

網路傳言吃麻糬能夠減少尿意，泌尿科醫師莊豐賓認為，可能是糯米可以延緩水分被腸道吸收的速度，短時間減少尿量。。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少熱門電影片長動輒3小時，很多人憂心想跑廁所，錯過精彩片段。或是開車出門甚至搭飛機，都可能遇上不方便跑廁所的時候。日前不少想觀賞電影《鬼滅之刃》的觀眾憂心看到一半想跑廁所；網路上有傳聞指出，多吃麻糬可以讓自己不想尿尿，這是真的嗎？莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓淺談哪些食物有助於「控尿」（幫助憋尿），反之哪些是「利尿食物」（容易讓你跑廁所）。

莊豐賓透過影片說明，網路傳言中的糯米製品，例如麻糬、油飯，之所以讓人降低尿意，其原理是高澱粉食物，可以延緩水分被腸道吸收的速度，短時間減少尿量。

另外，以下三種食物能幫助控尿：

●富含鉀的食物：例如香蕉、馬鈴薯、芭樂；鉀有助於平衡體內水分。

●高纖維蔬菜：穩定腸道，減少便秘。由於便秘會間接壓迫膀胱，所以減少便秘也能間接減少膀胱壓力。

●南瓜子或亞麻籽：可舒緩膀胱的過動，改善頻尿問題。

如果你不希望一直跑廁所，莊豐賓建議，盡量避免以下4類利尿食物：

●含咖啡因的飲品：例如 咖啡、紅茶、綠茶。

●酒精：包含啤酒、紅酒、調酒，尤其是高濃度的酒類。

●高糖飲料：汽水、果汁。

●辛辣及酸性食物：辣椒、柑橘類、番茄。

莊豐賓表示，這些食物會刺激膀胱，造成排尿症狀，如頻尿、尿不乾淨或憋不住等問題。

不少人憂心吃多了某些食物會時常跑廁所，泌尿科醫師莊豐賓提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

