自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》這些食物吃了 讓你不想跑廁所！醫談3控尿食物

2025/11/01 21:19

網路傳言吃麻糬能夠減少尿意，泌尿科醫師莊豐賓認為，可能是糯米可以延緩水分被腸道吸收的速度，短時間減少尿量。。（圖取自PhotoAC）

網路傳言吃麻糬能夠減少尿意，泌尿科醫師莊豐賓認為，可能是糯米可以延緩水分被腸道吸收的速度，短時間減少尿量。。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少熱門電影片長動輒3小時，很多人憂心想跑廁所，錯過精彩片段。或是開車出門甚至搭飛機，都可能遇上不方便跑廁所的時候。日前不少想觀賞電影《鬼滅之刃》的觀眾憂心看到一半想跑廁所；網路上有傳聞指出，多吃麻糬可以讓自己不想尿尿，這是真的嗎？莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓淺談哪些食物有助於「控尿」（幫助憋尿），反之哪些是「利尿食物」（容易讓你跑廁所）。

莊豐賓透過影片說明，網路傳言中的糯米製品，例如麻糬、油飯，之所以讓人降低尿意，其原理是高澱粉食物，可以延緩水分被腸道吸收的速度，短時間減少尿量。

另外，以下三種食物能幫助控尿：

●富含鉀的食物：例如香蕉、馬鈴薯、芭樂；鉀有助於平衡體內水分。

●高纖維蔬菜：穩定腸道，減少便秘。由於便秘會間接壓迫膀胱，所以減少便秘也能間接減少膀胱壓力。

●南瓜子或亞麻籽：可舒緩膀胱的過動，改善頻尿問題。

如果你不希望一直跑廁所，莊豐賓建議，盡量避免以下4類利尿食物：

●含咖啡因的飲品：例如 咖啡、紅茶、綠茶。

●酒精：包含啤酒、紅酒、調酒，尤其是高濃度的酒類。

●高糖飲料：汽水、果汁。

●辛辣及酸性食物：辣椒、柑橘類、番茄。

莊豐賓表示，這些食物會刺激膀胱，造成排尿症狀，如頻尿、尿不乾淨或憋不住等問題。

不少人憂心吃多了某些食物會時常跑廁所，泌尿科醫師莊豐賓提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人憂心吃多了某些食物會時常跑廁所，泌尿科醫師莊豐賓提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中